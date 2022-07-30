“من وراء تسجيلات حمد الله”.. كواليس جديدة تفاجئ الاتحاد والنصر

كشفت تقارير صحفِيْة، عَنّْ مشاهد جديدة لقضية المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم.

قدم نادي النصر شكوى رسمية إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم “فِيْفا”، ضد نادي الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمدالله، مع إحالة التسجيلات الصوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تفِيْد بوجود مفاوضات سرية. بين المدير التنفِيْذي للاتحاد حميد البلعاوي وحمد الله أثناء وجوده فِيْ فترة الحماية من عقده مع شركة فِيْكتوري.

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وأوضح الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، أن الشخص الذي قام بالتسجيلات هُو نفس الشخص الذي تسبب فِيْ قيام الاتحاد بإحدى مبارياته دون جمهُور، ودليل على ذلك تم تسليمه من قبل إدارة الاتحاد إلَّى لجنة الاحتراف.

وينتظر مشجعو الكرة السعودية قرارات لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن قضية حمدالله والتي من المتوقع الإعلان عَنّْها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال المدير التنفِيْذي للاتحاد، حميد البلوي، إن اللجنة المهنية ليس لديها اختصاص للتحقيق فِيْ قضية الحمد الله. كَمْا يتم النظر فِيْ القضية من قبل غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لاتحادات كرة القدم “الفِيْفا”.

يشار إلَّى أن تقارير متداولة تتحدث عَنّْ وجود “شخصية اعتبارية” تحب نادي الاتحاد، وستكون شهادتها حاسمة فِيْ تحديد مسار قضية الحمد الله.

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