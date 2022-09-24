من وراء قتل القاضي إحسان السلامات لزوجته وابنه ، يحتاج الكثيرين من النشطاء حقيقة قتل القاضي إحسان السلامات لزوجته وابنه، هيثم انتشر الخبر بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إيميل جديد بذكر أن القاضي إحسان السلامات هو من أبرز الشخصيات التي ألفت في المملكة الأردنية الهاشمية وكافة دول العالم العربي، وحقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته المهنية وشغل العديد من المناصب الإدارية، وفي الأوقات الأخيرة تحدثت الأخبار حول قتل القاضي إحسان السلامات لزوجته وابنه.

من هو إحسان السلامات التي قتل زوجته وابنه

إحسان السلامات هو من أبرز الشخصيات المشهورة في الأردن من الإنجازات والنجاحات على مستوى الوطن العربي وعرف بمسيرته المهنية وشغلها العديد من المناصب الإدارية والرفيعة شهرة واسعة ومن أبرز مناصبة كان يترأس النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى، لقد انتشر خبر قتل إحسان السلامات لزوجته وابنه خلال الساعات الماضية، وبعدها انتشار الخبر بصورة واسعة في الوطن العربي يتساءل النشطاء حول من وراء قتل القاضي إحسان السلامات لزوجته وابنه.

إحسان السلامات السيرة الذاتية

إحسان السلامات هو واحد من أبرز الشخصيات المشهورة في المملكة الأردنية الهاشمية حقق إنجازات عملية وعلمية وحصل على العديد من المناصب الإدارية في الأردن وظهر اسمه في الأوقات الأخيرة بسبب قتل زوجته وابنه، وإليكم السيرة الذاتية الخاصة به:

الاسم: إحسان عبد العزيز الصالح السلامات.

مكان الميلاد: ولد في محافظة جرش في المملكة الأردنية الهاشمية.

الجنسية: يحمل الجنسية الأردنية.

الديانة: يعتنق الديانة الاسلامية.

الدراسة: حصل على شهادة الدكتوراه بالحقوق والقانون الجنائي.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

الزوجة: سهير فوزي رشيد الكندي .

الأولاد: عون ويبلغ من العمر ستة عشر عاما.

من وراء قتل القاضى احسان السلامات لزوجته وابنه

يبحث الكثير حول من وراء قتل القاضي إحسان السلامات لزوجته وابنه، حيث إن زوجه القاضي إحسان السلامات هي سهير فوزي رشيد الكندي وابنه هو عون السلامات فلقد أقدم القاضي يوم الجمعة الماضي ال 23 على قتل زوجته وابنه في مزرعة تقام في جرش الواقع بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقام بإطلاق النار عليهم في الصدر، وأدى إلى قتلهم على الفور.

سبب قتل القاضي إحسان السلامات لزوجته وابنه

على ما يبدو أن وراء قتل القاضي احسان السلامات لزوجته وابنه هي مشاكل عائليه وخلافات نشبت بين القاضي وزوجته وابنه، فقد اقدم القاضي بمزرعه جرش الواقع بالأردن باطلاق النار على زوجته وابنه وأصابتهم عصابة مباشرة بالصدر مما ادى الى مقتلهم على الفور، وتم نقلهم الى احدى مستشفيات الأردن ولكن لقوا مصرعهم على الفور على اثري هذه الحادثة.

القاضي إحسان السلامات هو من أبرز الشخصيات التي عرفت في المملكة الأردنية الهاشمية حيث ظهر اسمه على محركات البحث في قضيه القاضي الذي قتل زوجته وابنه في جرش نتيجة خلافات عائلية نشبت بينه وبين زوجته وابنه.