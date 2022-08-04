من وين اطلع الرخصة المهنية ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من المعلمين والمعلمات حول التعرف على كيفية الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ، ومن وين اطلع الرخصة المهنية، كونها من الأمور المهمة والخاصة بمهنة التعليم داخل المملكة العربية السعودية ، حيث أنه أصدرت عن هيئة التدريب وتقييم التعليم في المملكة رابط لتمكين المعلمين من اصدر الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ، تابعوا معنا .

ما هي الرخصة المهنية

الرخصة المهنية من الأساسيات التي يجب الحصول عليها من هيئة التقييم والتدريب بالمركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية، حيث يخضع المعلم لاختبار معدة مسبقاً من قبل مركز القياس. المعلم.

أين يمكنني الحصول على الرخصة المهنية

يتم استخراج الرخصة المهنية وإصدارها من الموقع الإلكتروني لنظام الترخيص المهني عبر الإنترنت، حيث يقدم المعلم لإجراء اختبار الترخيص المهني إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي. يتكون الاختبار من قسمين، الأول قسم تعليمي والآخر قسم متخصص.

كيفية الحصول على رخصة مهنية 1444

للحصول على ترخيص مهني، يجب اتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

تحديد نظام الترخيص المهني لشاغلي التعليم.

الدخول عبر البوابة الوطنية الموحدة.

تسجيل الدخول إلى حساب أبشر للأفراد.

املأ الرمز المرسل عبر الهاتف.

اضبط زر الاختبارات.

انقر فوق خيار التسجيل الآن.

تأكد من سلامة البيانات ثم اضغط على تعديل.

وافق على التعليمات ثم تابع.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة على الموقع.

انقر فوق {التالي.

اختر تاريخ ومكان الاختبار.

مشاهدة جميع بيانات الاختبار.

انقر فوق موافق.

انقر فوق كلمة التالي.

تحديد طريقة الدفع ودفع الرسوم.

ما هي مدة صلاحية امتحان الترخيص المهني

مدة صلاحية اختبار خصة المهنية خمس سنوات فقط من تاريخ صدور نتيجة الاختبار، حيث يتطلب من المعلم تجديد الرخصة المهنية من خلال هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على الترخيص المهني

يتطلب الحصول على ترخيص مهني للمعلم عدة أمور، وهي كالتالي

للحصول على رخصة مهنية، يشترط في المعلم أن يكون سعودي الجنسية.

ما لا يقل عن درجة البكالوريوس والشهادة في أي مجال تعليمي.

يشترط الحصول على درجة النجاح في كل من الاختبارين العام والتخصصي.

يتم تقديم اختبار الترخيص المهني إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني لهيئة تقويم التدريب والتعليم.

يجب دفع جميع تكاليف إصدار الترخيص من خلال نظام الترخيص المهني.

رابط التسجيل لامتحان الترخيص المهني

يمكن للمدرس التسجيل لتقديم اختبار الرخصة المهنية بالدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة التدريب وتقييم التعليم مباشرة “” حيث يتم اتباع آلية التسجيل والتقديم وفق شروط الهيئة العامة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على سؤال من وين اطلع الرخصة المهنية ، رابط التسجيل لامتحان الترخيص المهني ، و شروط الحصول على الترخيص المهني ، و ما هي مدة صلاحية امتحان الترخيص المهني .