من 100 إلَّى 300 جنيه.. تفاصيل الزيادة المقررة على بطاقات التموين فِيْ مصر

قبل فترة وجيزة، أعلن رئيس الوزراء المصري عَنّْ حزمة استثنائية مدتها 6 أشهر تضاف إلَّى البطاقات التموينية لمساعدة محدودي الدخل.

وبحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن مصر ستنفق حوالي 52.9 مليون دولار شهريًا “مليار جنيه مصري” لتقديم مساعدات لـ 9.1 مليون أسرة لإنفاقها على السلع الغذائية الأساسية ضمن برنامج الدعم الذي يشمل الأرز والسكر.

وتأتي كلمة رئيس الوزراء مساء الخميس بعد توجيهات رئاسية لدعم برنامج التضامن والكرامة للحماية الاجتماعية، بحسب وزير التموين المصري، الدكتور علي المصيلحي، فِيْ تصريحات لوسائل إعلام محلية، وكشف تفاصيل الزيادات. فِيْ البطاقات التموينية للفئات الأشد احتياجاً لمدة 6 أشهر تبدأ من الشهر. التالي والتي تتراوح من 100 إلَّى 300 جنيه للبطاقة التموينية.

تفاصيل الزيادة فِيْ البطاقات التموينية

وأوضح المصيلحي أن الزيادة 100 جنيه للبطاقة المسجلة بها أسرة واحدة، و 200 جنيه للبطاقة مع عائلتين مسجلين، وقيمة الزيادة 300 جنيه للبطاقة التي بها أكثر من 3 عائلات. مسجل لمدة 6 أشهر.

وبحسب بيانات وزارة التموين، يبلغ إجمالي عدد المستفِيْدين من تبادل السلع الغذائية 64 مليونا، بينما يستفِيْد 73 مليونا من تبادل الخبز المدعوم.

وأوضح وزير التموين المصري أن الدعم سيكون على شكل سلع وسيكلف الدولة حوالي 5.5 مليار جنيه خلال هذه الفترة، موضحا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه زيادة فِيْ علب السلع الغذائية التي تباع فِيْ مصر. المساحات الأشد احتياجاً وبيعها بنصف الثمن.

يأتي ذلك فِيْ وقت يواصل فِيْه المواطنون تحديث بطاقاتهم التموينية عبر موقع دعم مصر، بعد قرار وزارة التموين المصرية بتمديد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقات التموينية حتى 30 أغسطس 2022، للسماح للمواطنين بالتسجيل إلكترونيًا من خلال موقع Support Egypt أو من خلال منصة مصر الرقمية.

خطوات تحديث البطاقة التموينية

يمكن للمواطنين تسجيل وتحديث بيانات البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر من خلال الخطوات التالية

– تسجيل الدخول إلَّى موقع دعم مصر ()

أدخل رقم البطاقة التموينية

أدخل رقم هاتف صاحب البطاقة

– اضغط على إرسال كلمة المرور

كَمْا يمكن للمواطنين التوجه إلَّى مكاتب التوريد لتسجيل البيانات وتقديم نسخة من بطاقة التوريد ونسخة من بطاقة الهُوية الوطنية ورقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.