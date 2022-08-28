مهاجمي إفريقيا بريمو دوري روشن.. آرون ومبينزا وهذا الثنائي الأبرز

نجح المحترف الأفريقي فِيْ إنهاء التعيين فِيْ دوري روشان السعودي لموسم 2022-2023، مع نهاية الجولة الأولى، من خلال بصمة تسجيل أهداف ملحوظة، وسط توقعات باحتمال تألقه فِيْ المستقبل وفتح الباب للأمام. نقل لاعبين أفارقة جدد إلَّى أندية فِيْ المواسم المقبلة إذا نجحت التجربة.

شهدت الجولة الافتتاحية من دوري روشان السعودي تألق الثنائي الإفريقي المتميز، المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، الهلال والمالي موسى ماريغا، الذي انطلق فِيْ بداية قوية بتسجيل المتصدر مرتين فِيْ مرمى الخليج وقاد الهلال للانتزاع. 3 نقاط غالية فِيْ المنافسة على الدوري.

من بين أبرز لاعبي دوري روشان للمحترفِيْن الأفارقة، اسم الكاميروني فنسنت أبو بكر، مهاجم النصر، الذي بدأ موسمه الثاني مع المونديال بضربة، سجل هدفاً جميلاً قاد المونديال إلَّى النصر. فوق الوحدة. فِيْ الجولة الأولى من دوري روشان ومنح الجماهِيْر ثقة كبيرة فِيْ إمكانية تألقه أفضل من الموسم الماضي.

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلَّى نجم الدور الأول، آرون بوبيندزا، المهاجم الشاب الغابوني، الذي سجل ثلاثية الشباب فِيْ مرمى الباطن وساعد فريقه فِيْ كسب 3 نقاط ثمينة. وأحرز الطائي فوز فريقه على الاتفاق بهدفِيْن وسجل هدفا جميلا وساهم فِيْ حصد 3 نقاط ثمينة.