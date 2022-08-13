مهاجم الأهلي مطلوب في فيوتشر وسيراميكا

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام ناديي فيوتشر إف سي وسيراميكا كليوباترا بالتعاقد مع مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت تقارير أن النادي الأهلي تلقى عرضين من فيوتشر وسيراميكا كليوباترا للتعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق خلال صيف ميركاتو الحالي، بعد انتهاء إعارة اللاعب للنادي التركي هاتاي سبورت.

أبلغ أحمد ياسر ريان إدارة الأهلي برغبته في الاستمرار مع الأهلي أو الرحيل نهائيا، رافضا فكرة الإعارة.

ولم يقرر ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حتى الآن مستقبل أحمد ياسر ريان، بخصوص استمراره مع الفريق أو رحيله عن صفوف ريد كاسل.

يستعد فريق النادي الأهلي الأول لمواجهة نظيره المصري المقاصة في دور الـ16 لكأس مصر.