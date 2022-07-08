مهاجم الأهلي يقترب من القادسية السعودي.. اعرف التفاصيل

تلقى النادي الأهلي عرضا من نادي القادسية السعودي لخدمات أحد مهاجمي الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير إعلامية أن الأهلي تلقى عرضًا من القادسية السعودي، لإحضار والتر بواليا، على سبيل الإعارة، بقصد بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن يترك اللاعب حسابات اللاعب. الجهاز التدريبي للفريق الأحمر الموسم المقبل.

وأكدت تقارير أن والتر بواليا يقترب من الانتقال للنادي السعودي القادسية بعد أن قبل مسؤولو الأهلي العرض.

وأشارت التقارير إلى أن هناك بعض الرتوش النهائية التي تفصل بواليا عن الانتقال رسميا لنادي القادسية السعودي.

ولعب والتر بواليا على سبيل الإعارة في السيلية القطري الموسم الماضي.

الجهاز الفني للأهلي يرفض إعادة والتر بواليا الموسم المقبل، الأمر الذي يجعل اللاعب يقترب من الرحيل إلى نادي القادسية السعودي.