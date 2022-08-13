مهاجم البنك الأهلي على رادار الزمالك

كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولي نادي الزمالك وعلى رأسهم المستشار مرتضى منصور، أرادوا التعاقد مع مهاجم الأهلي ناصر منسي هذا الصيف.

وأشارت تقارير إلى أن نادي الزمالك يعتزم تسوية العقد مع ناصر منسي، في السوق الصيفي، بناء على طلب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب الفريق الأبيض.

وأشاد فيريرا بالقدرة الفنية للاعب ودعا إلى تسوية سريعة لعقده.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة دخول مسئولي الزمالك في مفاوضات مع إدارة البنك الأهلي، من أجل تسوية أعمال ناصر منسي رسميًا.

وخاض ناصر منسي مع الفريق 25 مباراة بالدوري المصري وكأس مصر سجل خلالها 12 هدفا وصنع ثلاثة أهداف.