مهاجم الدحيل القطري على رادار الشباب السعودي

أبدى نادي الشباب السعودي رغبته في الاستحواذ على خدمات الكيني مايكل أولونجا لاعب الفريق الأول لنادي الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مايكل أولونجا قد انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم لنادي الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل 2022 الماضية.

أنهى أول فريق كرة قدم لنادي الشباب الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين، ليحتل المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الشباب السعودي لمواجهة نظيره لاس بالماس، غدا الأربعاء، بطريقة ودية، استعدادا للموسم الجديد.

سيتم إطلاق صافرة انطلاق المباراة في الساعة 630 مساءً بتوقيت القاهرة، 730 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 830 مساءً بتوقيت أبوظبي.