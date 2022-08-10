مهاجم الزمالك على أعتاب البنك الأهلي في الصيف

وأكد الإعلامي أمير هشام، أن الدولي عمر السعيد مهاجم فريق الزمالك الأول لكرة القدم يقترب من الالتحاق بصفوف البنك الأهلي خلال انتقالات الصيف المقبل لتعزيز صفوفهم في الموسم المقبل.

ينتهي عقد عمر السعيد مع الزمالك نهاية الموسم الحالي، وله الحق في التوقيع لأي ناد يرغب في الانضمام في الفترة الحالية، خاصة بعد أن تقرر عدم تجديده مع الفريق الأبيض.

أبلغ جوزيفالدو فيريرا مديري الزمالك أن خدمات عمر السعيد مهاجم كاستيلو بلانكو ليست ضرورية في الموسم المقبل، لعدم اقتناعه بقدراته الفنية والبدنية خلال المرحلة الماضية.

وأضاف أمير هشام في تصريحات إذاعية أن السعيد عقد جلستين مع مسؤولي النادي الأهلي تم خلاله الاتفاق على كافة بنود العقد.

وختم بالقول إن السعيد اتفق مع إدارة البنك الأهلي على التوقيع لثلاثة مواسم مقبلة، وسيتم الإعلان عن الصفقة نهاية الموسم الحالي.

يطمح مديرو الزمالك للتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي في الفترة المقبلة لينضم إلى الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، خاصة وأن رئيس القلعة البيضاء المستشار مرتضى منصور، سبق أن أعلن عن تعاقده مع مهاجم أفريقي. الذي يلعب في إحدى الدوريات الأوروبية.