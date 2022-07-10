مهاجم الزمالك على رادار 3 أندية محلية

مهاجم الزمالك – الكورة 365

تلقى عمر السعيد مهاجم الزمالك عدة عروض من بعض الأندية المحلية التي أرادت التعاقد معه في السوق الصيفي، بعد اقتراب رحيله من القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي.

مهاجم الزمالك مطلوب في 3 أندية محلية

وطالب مسئولو النادي الإسماعيلي بالحصول على خدمات عمر السعيد لدعم هجوم الفريق في الموسم الجديد، كما بدأ ناديا سموحة والأهلي مفاوضات ضم اللاعب.

يرغب مديرو الزمالك في استغلال عمر السعيد لإغلاق بعض التبادلات في الفترة المقبلة، بسبب تذبذب مستواه، حيث يريد النادي التعاقد مع مهاجم سوبر لدعم هجوم الفريق الأبيض.

لعب عمر السعيد 84 مباراة مع الزمالك وأحرز 15 هدفا وصنع 10 أخرى.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

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