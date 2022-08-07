مهاجم الشارقة الإماراتي يصدم بيراميدز

كشفت تقارير إعلامية عن موقف الكونغولي بن مالانجو، المهاجم الإماراتي من الشارقة، من انتقاله إلى الدوري المصري.

وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي أن بن مالانجو تلقى عروضا رسمية من نادي بيراميدز القطري والغرافة القطري، للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الموقع المغربي أن بن مالانجو رفض جميع العروض التي قدمتها له الأندية العربية، بما في ذلك عرض نادي بيراميدز، رفضه اللعب في الدوري المصري.

وأضاف الموقع المغربي أن بن مالانجو قرر مسيرته الاحترافية المقبلة في أوروبا إذا غادر الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

استأجر نادي الشارقة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، الكونغولي بن مالانجو، من نادي الرجاء البيضاوي المغربي، لمدة 3 مواسم.