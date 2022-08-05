مهاجم منتخب الشباب يوضح موقفه من الانتقال للأهلي

كشف صلاح باشا، المهاجم الإيطالي لأودينيزي ومنتخب الشباب المصري، عن موقفه من انتقاله إلى الأهلي في الفترة المقبلة، بعد أن ترددت أنباء عن تعاقده للقلعة الحمراء.

هل ينتقل صلاح باشا للأهلي

وقال صلاح باشا في بيان صحفي “الأهلي موطني لكني أتطلع للاستمرار في أوروبا وليس لدي أي نية للعودة إلى مصر في هذا الوقت”.

وأضاف “أتمنى أن ألعب لريال مدريد في المستقبل”.

حقيقة حصول الأهلي على توقيع “باشا”

وكانت هناك تقارير سابقة تفيد بأن أمير توفيق مدير التوظيف بالنادي الأهلي قد تعاقد مع صلاح باشا لدعم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

نفى مهاجم أودينيزي بشكل قاطع أنباء توقيعه مع الأهلي، مؤكدا رغبته في استكمال مشواره الاحترافي في أوروبا.

مهاجم لأودينيزي في كأس الشباب العربي

صلاح باشا يشارك مع منتخب الشباب في كأس العرب التي تقام حاليا في السعودية، وسجل هدفين للفراعنة.

يستعد فريق شباب مصر للمباراة النهائية ضد السعودية مساء السبت.

وتقام مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.