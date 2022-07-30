مهاجم منتخب مصر بديل “السومة” في الأهلي السعودي

كشفت تقارير إعلامية سعودية، أن نادي الأهلي السعودي السعودي يسعى للتعاقد مع نجم المنتخب المصري لدعم هجوم الفريق الموسم المقبل.

أفادت صحيفة المواطن السعودية اليومية، أن الأهلي جدة يعتزم تجنيد اللاعب المصري أحمد حسن “كوكا”، 29 عاما، مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني، لدعم هجوم الفريق في الموسم الجديد.

اهتمام النادي السعودي بالتعاقد مع مهاجم المنتخب المصري لتعويض رحيل اللاعب السوري المحتمل عمر السومة، الذي أعلن رحيله وشيك بعد هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى.

أحمد حسن قوجة هو أحد المهاجمين المتميزين الذين لعبوا في العديد من الأندية في مسيرته الاحترافية بما في ذلك سبورتينغ براغا من البرتغال وأولمبياكوس من اليونان وكونيا سبور من تركيا.

سجل كوكا 106 أهداف في 332 مباراة رسمية لعبها خلال مسيرته الكروية.

ويريد النادي الأهلي جدة السعودي حسم مصير عمر السومة قبل الانتقال لتسوية صفقة “كوكا” في الفترة المقبلة.

ولم يجدد عمر السومة تعاقده مع النادي الأهلي جدة حتى الآن، ولم يقرر موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل.