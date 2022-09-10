مها المصري أحاول التخلص من “التسرّع”.. وهذه نصيحتي لابنتي ديمة بياعة

قالت الفنانة السورية مها المصري إنها عادة ما تتسرع فِيْ حياتها، وتعتبر هذه الخاصية غير جيدة لها، وتأمل التخلص منها، لأن التسرع يجعلها تقع فِيْ الكثير من المتاعب، أو كَمْا أسمته “يضربها”، وكان محرجًا من قول كلمة “لا”. لمن يطلب منه شيئًا ثم يتخلص من تلك الطبيعة.

وأوضحت المصري لـ “العرب اليوم” أنها لا تعتذر لأحد لأنها تحاول ألا تؤذي أحداً، وهِيْ حريصة للغاية على مشاعر الآخرين وتخشى إيذاء مشاعرهم، لذا فهِيْ حريصة للغاية مع الآخرين. كلماته. .

وأشارت إلَّى أنها تحب السفر إلَّى إسبانيا لأنها بلد جميل يشبه دمشق وخاصة مدينة غرناطة، ولأن صديقتها المقربة تعيش هناك أيضًا.

وردا على سؤال حول صفة تكرهها فِيْ شقيقتها الفنانة سلمى المصري، أوضحت مها أنه لا يوجد فِيْها صفة سيئة، وهِيْ الأخت والصديقة والأم والأمان والملجأ لجميع أفراد المجتمع. . الأسرة، على حد تعبيرها

وأضاف “لا يوجد إنسان فِيْ الحياة لا يملك أسرارًا وأمورًا خاصة لا يمكن كشفها حتى لأقرب الناس، وهناك دائمًا أشياء يحتفظ بها الإنسان لنفسه”.

عَنّْ علاقته بالموضة ؛ أكدت مها المصري أنها ترتدي ما يناسبها ويريحها، ومن المشاهد التي لا تنسى مشهد صديقتها فِيْ مسلسل “الفصول الأربعة” فِيْ حلقة بعَنّْوان “نفقات ثقافِيْة”.

وعَنّْ ابنته ديما بياعة. قالت انها حياتها وحياتها وانها ام رائعة وربة منزل وتشتاق لها كثيرا كَمْا نصحتها بالعمل اكثر والعودة للفن كَمْا فِيْ السابق.