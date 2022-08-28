مها المصري أصبحت أتجاهل التعليقات السلبية.. وشقيقتي سلمى كل شيء بالنسبة لي

كشفت الفنانة السورية مها المصري، عَنّْ خصائص مشاركتها فِيْ مسلسل “كرازون” للمخرج رشاد قكاش، والذي يتم تصويره حاليا.

وأضافت المصري فِيْ مقابلة مع موقع “العرب اليوم” أن النص جذبها منذ قراءتها الأولى وأنها أعجبت بالشخصية التي قدمها وهِيْ سيدة تعمل فِيْ بيع فساتين الزفاف وتعاني من التوجه. عَنّْ ابنها الصغير وأفكاره التي وصفتها بالشيطانية، لكنها تجد نفسها أحيانًا خاضعة لأفعاله.

وبشأن سبب غيابه عَنّْ الدراما التليفزيونية منذ مسلسل “بروكار” تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهِيْر رجب، أوضح أنه بسبب ظروف فِيْروس كورونا، وأن اعتذاره عَنّْ الجزء الثاني من الحلقة. كَمْا تسبب “بروكار” بسبب “كورونا”.

وتحدثت مها المصري عَنّْ تأثير المنصات على دور التليفزيون، مؤكدة أن هذه المنصات كان لها تأثير كبير وشح المتابعين التليفزيونيين مع تواجدها.

رفضت الفنانة السورية الإجابة على سؤال كَيْفَِيْة التعامل مع انتقادات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليقات السيئة. وأكدت أنه تجاهلها وأنها لا تحب أن تسأل عَنّْها أي أسئلة.

وأخيراً، أشارت إلَّى العلاقة القوية التي تربطها بشقيقتها الفنانة سلمى المصري، مؤكدة أنها أخت وصديقة وعشيقة، وكل شيء بالنسبة لها.