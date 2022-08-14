مها المصري ترد على أنباء إصابتها بمرض خطير

أعربت الفنانة السورية مها المصري، عَنّْ انزعاجها من تداول الأخبار، مشيرة إلَّى أنها مريضة بشكل خطير، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها، لكن ما حدث لها أنها أصيبت فقط بفِيْروس كورونا.

وأضافت المصري، أن أحدهم سألها عَنّْ سبب غيابها فأبلغته بإصابتها بفِيْروس كورونا وطلبت منه عدم الكشف عَنّْ الأمر، لكنها تفاجأت بنشر الخبر، فانتشرت الشائعات. . زاد من مرضه وأنه مصاب بمرض خطير.

وأشارت الفنانة السورية، فِيْ تصريحات لـ “أي تي عربي”، إلَّى أنها كانت مريضة لمدة أربعة أيام فقط بسبب تلقيها اللقاح، إلا أن الأنباء التي نُشرت عَنّْها جعلتها قلقة للغاية.

لذا؛ وحذرت الفنانة عبر صفحاتها على مواقع التواصل من أنها ستسعى للعدالة بحق كل من ينشر شائعات عَنّْ صحتها، وكشفت أنها عينت محاميًا لاتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد مروجي الشائعات، مشيرة إلَّى حذف بعض الشائعات التي شائعاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْها. بعد التهديد بالذهاب إلَّى المحكَمْة.

وأوضحت مها المصري أن محررة النبأ لم تكن راضية عَنّْ ذلك، بل أعادت كتابة موضوع الجراحة التجميلية وتغير شكلها، مؤكدة أن هذا الأمر لا ينتهِيْ حولها أبدًا، لذلك قررت الذهاب إلَّى المحكَمْة. من انزعاجك من هذا الأمر.

وأشار إلَّى أن عائلته التي تعيش فِيْ الخارج تأثرت بالشائعات وبدأت جهات الاتصال بالوصول للاطمئنان على حالته الصحية.

وكانت الفنانة قد أوضحت فِيْ تدوينة على حسابها على فِيْسبوك أنها عادت إلَّى سوريا بعد غياب للمشاركة فِيْ وظيفة جديدة بعَنّْوان “كرزون”، لكنها تعرضت لمشكلة صحية طفِيْفة أثناء تصوير مشاهدها، مشيرة إلَّى أن “شكرًا. لقد نجحت يا الله بأمان وأنا بخير “.

وأضاف المصري فِيْ التدوينة التي أرفقت بها صورته، “لكن هناك أناس يحبون تضخيم الأشياء بينما الساحة تتراكَمْ الإعجابات والمشاهدات على حساب الناس. وهذا يعود لخصوصية الشخص نفسه و لعيب القذف .. فِيْ النهاية مها المصري بخير وسنكون عَنّْدنا وظيفة رائعة وبعض العقول مريضة ”.

وأكد النجم السوري أنه اعتبارًا من تاريخ كتابة هذا المنشور لن يتردد فِيْ الذهاب إلَّى المحكَمْة قائلاً “ملاحظة صغيرة اليوم أي موقع يتعامل مع شيء يخصني دون الرجوع إليّ سأفعل”. العودة إلَّى القضاء لأنه يكفِيْ حقا.

تسجل مها عودتها للدراما السورية من خلال مسلسل “الكرزون”، وهُو عمل اجتماعي معاصر، يحكي قِصَّة الكاتب مروان قاعوق، بعد عدة سنوات من الغياب عَنّْ الدراما، حيث يشارك فِيْ بطولة دور البطولة مع فراس إبراهِيْم، أسامة الروماني وليليا الأطرش وغيرهم.