مها المصري تهدد باللجوء إلَّى القضاء فعلاً بكفِيْ

أعربت الفنانة السورية مها المصري عَنّْ انزعاجها من انتشار أنباء عَنّْ وضعها الصحي فور عودتها إلَّى سوريا للمشاركة فِيْ مسلسل “كرازون”، وأكدت أنها لن تتردد فِيْ اللجوء إلَّى العدالة بعد ذلك. تثنيها “عقول مريضة” على حد وصفها.

وأوضحت المصري فِيْ تدوينة على حسابها على فِيْسبوك أنها عادت إلَّى سوريا بعد غياب للمشاركة فِيْ عمل جديد بعَنّْوان “كرازون”، لكنها تعرضت لمشكلة صحية طفِيْفة أثناء تصوير مشاهدها، مشيرة إلَّى أن “الحمد لله” لقد توفِيْت سالمين وانا بخير “.

وأضاف المصري فِيْ التدوينة التي أرفقت بها صورته، “لكن هناك أناس يحبون تضخيم الأشياء بينما الساحة تتراكَمْ الإعجابات والآراء على حساب الناس. وهذا يعود لخصوصية الشخص نفسه و لعيب القذف .. فِيْ النهاية مها المصري بخير وسنكون عَنّْدنا وظيفة رائعة وبعض العقول مريضة ”.

وأكد النجم السوري أنه اعتبارًا من تاريخ كتابة هذا المنشور لن يتردد فِيْ الذهاب إلَّى المحكَمْة، قائلاً “ملاحظة صغيرة اليوم، أي موقع يتعامل مع شيء يخصني دون الرجوع إلي، سأفعل”. العودة إلَّى القضاء لأنه يكفِيْ حقا.

تداولت العديد من المواقع الإخبارية المحلية والصفحات الفنية على منصات التواصل الاجتماعي أنباء عَنّْ الحالة الصحية لمها المصري بعد إصابتها بمرض طفِيْف أثناء تصوير مشاهدها فِيْ مسلسل “الكرزون” للمخرج رشاد قكاش وإنتاج أفاميا.

تسجل مها عودتها للدراما السورية من خلال مسلسل “الكرزون”، وهُو عمل اجتماعي معاصر، قِصَّة الكاتب مروان قاعوق، بعد عدة سنوات من الغياب عَنّْ الدراما، حيث يشارك فِيْ بطولة دور البطولة مع فراس إبراهِيْم، أسامة الروماني وليليا الأطرش وغيرهم.

تحدث النجم فراس إبراهِيْم لـ “العرب اليوم” عَنّْ دوره فِيْ المسلسل، حيث يجسد شخصية مختلفة تمامًا عما قدمه سابقًا، وسيراه الجمهُور على أنه رجل مرح، وعمل على شراء ملابس خاصة لهذه الشخصية. من شأنه أن يساعدك على تقديم الاختلاف الذي كنت تبحث عَنّْه.

وبالمثل أعلنت ليليا الأطرش عَنّْ مشاركتها فِيْ العمل من خلال صورة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهِيْ صورة الغلاف لنص الشخصية التي ستقدمها فِيْ المسلسل والذي سيطلق عليه اسم “نور”. .. .