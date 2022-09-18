مهرجان أسوان لأفلام المرأة يوزع منح الأفلام القصيرة

احتفلت إدارة مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة بتوزيع المنح الخاصة بإنتاج الأفلام القصيرة التي تم الإعلان عَنّْها خلال الدورة السادسة فِيْ فبراير الماضي.

وحضر الحفل الذي أقيم بدار أوبرا الهناجر الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما والكاتب السيناريو محمد عبد الخالق مدير المهرجان والكاتب الصحفِيْ حسن أبو العلا. مدير المهرجان الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، وشركاء ورعاة منحة الإنتاج وهم المهندس عدلي توما المدير التنفِيْذي لجيمنا أفريكا والمنتج صافِيْ الدين محمود ومنتج. هشام سليمان والمنتج أشرف حامد والمنتج كامل كرم، فِيْما تغيب المنتج شريف مندور لظروف خاصة.

وقال كاتب السيناريو محمد عبد الخالق مدير المهرجان “خصصنا المنحة هذا العام للمخرجات والكاتبات، وتواصلنا مع الشركاء الذين آمنوا بفكرتنا وخبرتنا ودعمنا منذ انطلاق المهرجان. فِيْ العام يزداد عدد الشركاء، وسنسعى قريبًا للحصول على الدعم لمشاريع الأفلام الروائية “.

وأضاف الكاتب الصحفِيْ حسن أبو العلا، مدير المهرجان “لأول مرة منذ سبع سنوات، أقام المهرجان حدثًا فِيْ القاهرة بعيدًا عَنّْ صعيد مصر، وهُو ما أسعدنا، وأشكر الجميع. الشركاء لأنه بدونهم ما كنا هنا اليوم رعاة المهرجان.

وقالت الدكتورة عزة كامل، نائبة رئيس مجلس إدارة المهرجان، إن الحدث مهم للغاية فِيْ تاريخ المهرجان، لأنه يحول الفتيات المشاركات فِيْ ورش العمل من متدربات إلَّى صانعات أفلام، وهُو ما يجعل إدارة المهرجان سعيدة.

تحدث الطبيب. خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، حول دور مهرجان أسوان فِيْ خلق بيئة سينمائية جيدة للشباب والشابات بمحافظة أسوان وصعيد مصر، استقطب المئات منهم وقدم لهم ورش عمل. لتنمية مهاراتهم وتعليمهم فنون السينما وكَيْفَِيْة صناعة الأفلام.

قال المهندس عدلي توما إن جيميني أفريقيا جزء مهم من مهرجان أسوان وليس مجرد داعم، خاصة وأن المهرجان أحدث فرقا فِيْ صعيد مصر ونجح فِيْ جذب شريحة كبيرة من الشباب والشابات من صعيد مصر.

أعرب المنتج صافِيْ الدين محمود عَنّْ سعادته بإنجازات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة على أرض الواقع، خاصة أنه يركز على دعم المرأة ومناقشة مشاكلها، وكذلك دعم الأفلام القصيرة التي يعتبرها مفِيْدة للفِيْلم. الصناعة وتطورها.

وأضاف المنتج هشام سليمان “سنستمر فِيْ دعم وتشجيع هذه الأنواع من التجارب، خاصة بالنسبة للفتيات من صعيد مصر، لما يتمتعَنّْ به من موهبة مميزة، على الرغم من قلة الأحداث التي تقام فِيْ صعيد مصر”.

وعبرت المخرجة تغريد العصفوري، الحائزة على جائزة الإنتاج عَنّْ فِيْلم “To Be a Joy”، عَنّْ سعادتها بهذه الجائزة لأنها ستتيح لها العمل على الفِيْلم وإبرازه.

وعبرت المخرجة روجينا بسالي عَنّْ سعادتها بجائزة فِيْلمها الجديد “كف مريم” باعتبارها امتدادا لفِيْلمها الأخير “أنت وحدك”.

كَمْا ذهبت جائزة تطوير السيناريو إلَّى آية خالد عَنّْ سيناريو فِيْلم “جميل بلا حاجة” وأكدت أن الجائزة ستساعدها فِيْ العمل على تطوير السيناريو ليكون جاهزًا للانطلاق فِيْ أسرع وقت ممكن. وتحدثت نوال محمود عَنّْ فِيْلم “رسول الحب”، وتحدثت عَنّْ الصعوبات التي تواجهها المرأة فِيْ صعيد مصر، خاصة وأن معظم الخدمات بعيدة عَنّْ محافظة أسوان.

يرغب مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة أن يكون منصة لإطلاق أفلام جديدة تضاف إلَّى أفلام المرأة، وكذلك لزيادة الفرص المتاحة للمخرجات وصانعات الأفلام، خاصة من جنوب مصر. واشترط المهرجان أن تكون المنحة المقدمة من خمس شركات عاملة فِيْ مجال السينما لمشاريع أفلام تتناول قضية المرأة، أو شخصية نسوية مؤثرة، أو تمثل إبداع المرأة. تجمع المنحة بين الدعم المالي واللوجستي لتوفِيْر المعدات والإمدادات لمرحلة التصوير وما بعدها.

يتم دعم مهرجان أسوان من قبل منحة إنتاج الأفلام القصيرة، Gemini Africa، Redstar Film Production، Film House Film Production، Hama Production and Distribution، Vibration Studios و Clacket Company.