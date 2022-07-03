مهرجان “أفضل” يكرم نجومًا بينهم باسكال مشعلاني.. وهذا ما قالوه لـ”العرب اليوم”

وقال مؤسس ومنظم أفضل مهرجان، مازن نوري، إنه تم خلال هذه الدورة تكريم ما يقرب من 22 نجمة من مختلف التخصصات، عائدين إلَّى ست دول عربية.

وأضاف نوري “نحن حريصون على تسليط الضوء على أفضل الوجوه العربية الشابة التي تركت بصمة مميزة على الساحة. نحن فخورون بتسليط الضوء على عدد من النجوم الشباب، خاصة وأن النجوم الكبار لم يعد بإمكانهم تقديم أي شيء جديد “.

لجزءه؛ وعبر الفنان والمخرج سيف السبيعي، عَنّْ سعادته بالتكريم الذي ناله من مهرجان “أفضل”، معتبرا أنه تأكيد على أن الجمهُور يتابع الأعمال الجديدة ويختار أفضلها.

بدورها، قالت الفنانة باسكال مشعلاني، إن التكريم فِيْ بيروت له نكهة خاصة، مشيرة إلَّى أن أعمالها الأخيرة التي قدمتها إلَّى بيروت وصلت إلَّى شريحة كبيرة من المواطنين سواء فِيْ لبنان أو فِيْ الخارج.

كَمْا أشار الشاعر فارس اسكندر إلَّى أن تكريم الفنان فِيْ بلاده هُو أفضل ميدالية يمكن وضعها على صدره، معلقاً “الحمد لله، بيروت رغم كل المشاكل التي تمر بها إلا أنها ما زالت تنبعث من الفرح والابتسامة”. . . “

فِيْما علقت الفنانة رولا قدري “هذا التكريم يؤكد النجاح المتميز الذي حققته فِيْ عملي. هذا أول تكريم أحصل عليه من بلدي لبنان وأنا فخور به “.

فِيْما قال الفنان سيف عامر إن تكريمه هُو الثاني فِيْ مسيرته الفنية بعد حصوله على الهلال الذهبي العراقي لمدة عامين متتاليين، وعلق قائلاً “هذا التكريم يؤكد أن الجمهُور يواكب أعمالي من عام 2022 إلَّى يومنا هذا. من اليوم”.

وتحدثت الفنانة ليال عبود، عَنّْ النجاح الذي حققته من خلال الثنائي الذي جمعته مع الفنان علي الديك، معتبرة أنه من الجيد تقييم النجاح وهذا فخر فِيْ حد ذاته.

يشار إلَّى أنه خلال مهرجان “أفضل” توجت ملكة جمال إفريقيا المغربية إيمي نصري بالتتويج.

كان “Fuchsia” حاضرًا خلال مهرجان “Better” وعاد بتقرير عَنّْ الأحداث المختلفة للحدث.