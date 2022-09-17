مهرجان السينما والتلفزيون بلبنان يكرّم نجوما.. وهذا ما قالوه لـ”العرب اليوم”

أعرب اتحاد السينمائيين اللبنانيين ونائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، صبحي سيف الدين، عَنّْ سعادته بنجاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان السينما والتلفزيون اللبناني الذي اختتم بحفل تكريم.

وأكد مديرو اتحاد التصوير، أن هذا الحدث أقيم بمبادرة فردية، كَمْحاولة لدفع عجلة قطاع السينما، وإلقاء الضوء على لبنان الذي يمكنه دائمًا تجاوز الأزمات التي يعاني منها، بحسب ما قال. .

من جهتها، قالت الفنانة المصرية شيرين “أنا فخورة بشرف لي فِيْ لبنان بمهرجان السينما والتلفزيون، لأنها ولدت دائمًا من رحم الحزن والفرح، ولبنان يمر بمرحلة صعبة للغاية. رغم ذلك هناك محاولات لنشر طاقة ايجابية “.

وأشاد الممثل أحمد بدير بصمود اللبنانيين فِيْ مواجهة الأزمات التي تواجه البلاد وحقق كل ما يريد.

أكد الممثل أيمن زيدان أن هذا التكريم يمنحه المزيد من المسؤولية لتقديم الأفضل دائمًا.

وعبرت الفنانة جيني إسبر عَنّْ حبها للشعب اللبناني، مشيرة إلَّى أن هذا التكريم يجعلها تشعر بسعادة بالغة.

ومن بين النجوم التي تم تكريمها كانت الفنانة السورية رنا شميس، والفنان اللبناني نادر العطاط، والممثلة اللبنانية روزي الخولي، والإعلامية اللبنانية داليا كريم، والإعلامي اللبناني تمام بلايق، بحضور عدد كبير من قادة السينما. وفنانين ومنتجين فِيْ لبنان وسوريا ومصر وقطر والكويت ومؤسسة صناعة السينما فِيْ سوريا ومهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

كَمْا تم توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة بالمهرجان، والتي اشتملت على عشاء وأمسية موسيقية وعرض فني لفرقة البيارق.