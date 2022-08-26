مهرجان العودة إلى الرياض يلبي تجهيزات الطلاب للعودة للمدارس

ساعد مهرجان العودة إلى الرياض في إعداد الأطفال للعودة إلى المدرسة من خلال غرس روح التفاؤل فيهم، من خلال مجموعة واسعة من الألعاب والمستلزمات المدرسية التي تخاطبهم وتشجعهم على تذكر ذكريات المدرسة وأنشطتها المختلفة.

المتاجر المتخصصة

وتنتشر في زوايا المهرجان مجموعة من المحلات المتخصصة في تلبية الاحتياجات المدرسية، بتصميمات مختلفة تناسب مختلف الأعمار، لخلق بيئة تجعل التسوق لاحتياجات المدرسة رحلة ترفيهية وتعليمية ترضي رغبات الأسرة و أطفالهم دون مشاكل.

يجمع مهرجان العودة إلى الرياض عدة مزايا، حيث يشارك أولياء الأمور مع أطفالهم في شراء اللوازم المدرسية مثل حقائب الظهر والملابس وغيرها، في جو من الألفة والفرح. تسمح أنشطة المهرجان أيضًا للقادمين الجدد بالتفاعل مع الطلاب الآخرين، مما يساعد على التغلب على حواجز العزلة وتزويد الطلاب بالقدرات العقلية التي تؤثر بشكل إيجابي على حياتهم لرسم مسار أكيد لمستقبل تعليمي ناجح.

ردود الفعل الاحتفالية

تشهد قاعات مهرجان العودة إلى الرياض ردود فعل احتفالية للطلاب الراغبين في العودة إلى المدارس، ونقلهم إلى درجات ومستويات أعلى من ذي قبل، فضلاً عن استكشاف خيارات جديدة في الأدوات والملابس المدرجة في خيام المهرجان على بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في مجالات العلوم البيئية والبيولوجيا والكيمياء، بالإضافة إلى تجربة فضائية مع محاكاة الواقع ورحلة افتراضية إلى المريخ وتجربة فنية ملهمة للأطفال.