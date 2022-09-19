مهرجان القاهرة للدراما يتبع طريقة الأوسكار فِيْ إعلان الجوائز

تنطلق الأربعاء المقبل الدورة الأولى لمهرجان القاهرة الدرامي أو كَمْا أسمته نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي الجلسة “صفر”، حيث يقوم بالتحضير للجلسة التجريبية لما يتم تحضيره لهذا المهرجان. فِيْ السنوات القادمة.

قال عضو لجنة تحكيم المهرجان حاتم حافظ لـ “العرب اليوم” إن الفكرة بدأت بنقابة المهن التمثيلية، ثم انضمت الشركة المتحدة للإنتاج بصفتها الشركة الأم الراعية للدراما، وكان الغرض منها إجراء تقييم سنوي للدراما. يعتبر الموسم المسرحي هذا الدورة تجريبية يتم فِيْها تقييم الأعمال التي تبث فِيْ شهر رمضان فقط، وهذا جزء من عمل الاتحاد للارتقاء بالمهنة من خلال هذا التقييم.

وأضاف حافظ أن هذا المهرجان ليس امتدادًا لمهرجان الإذاعة والتلفزيون، بل هُو مهرجان مستقل فِيْ حد ذاته، سيعمل فقط على الدراما، وليس كأول مهرجان متخصص فِيْ كل ما يتعلق بالتلفزيون من مسلسلات وبرامج.

وأشار إلَّى أنه على الرغم من أن الشركة المتحدة هِيْ الراعي للمهرجان والأكثر غزارة فِيْ السنوات الأخيرة، إلا أنها تركت جانباً تمامًا، لأنها لا تفترض سوى عملية تنظيم المهرجان.

وكشف أيضا أن اختيار الفنان يحيى الفخراني رئيسا للمهرجان هُو أمر مشرف للغاية وهُو اختيار “عظيم” أن تكون صاحب الرئيس الأعلى، مشيرا إلَّى أن لجنة التحكيم على أعلى مستوى من الاحتراف. توجه. للمخرج إنعام محمد علي.

وأوضح حاتم حافظ أن سبب هذا المهرجان هُو تحسين صناعة الدراما، وتم الاتفاق على أن الإعلان عَنّْ الجوائز سيكون سريًا حتى يوم الحفل حتى لا يعلم أي من الفنانين أو خارج لجنة التحكيم. الأعمال الفائزة والجوائز وسيكتب أعضاء لجنة التحكيم يوم الحفل الجوائز “بطاقات”، ولحظة إعلان النتيجة يكون أول من يعرف الفائزين من خارج لجنة التحكيم ومثالهم إنه حفل الأوسكار.

وأضاف أن اختيار الفائزين سيكون لأسباب معينة، وذلك لأن اللجنة كانت محايدة للغاية، واستغرق ذلك وقتا طويلا فِيْ المناقشات، وأن الموسم الماضي كان أفضل من السابق، وكان له الكثير من الخير. يعمل. وبالتالي، كانت المنافسات قوية فِيْ جميع جوانب الصناعة.

ومن المتوقع أن تنظم POD Egypt المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي ومسؤول العلاقات العامة للمهرجان.

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدراما

ويترأس المهرجان الفنان المصري يحيى الفخراني الذي أشادت به النجمة نبيلة عبيد فِيْ تصريحاتها للصحافة، مؤكدة أن هذا المهرجان له كيانات فنية متخصصة مثل الفنان يحيى الفخراني ولجنة التحكيم التي تضم أ. مجموعة من المسرحيين رفِيْعي المستوى فِيْ مصر، وهم المخرجة إنعام محمد علي فِيْ رئاسة لجنة التحكيم، بمشاركة كاتب السيناريو حاتم حافظ، والموسيقي راجح داود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، والمصور السينمائي محسن. أحمد والناقد خيرية البشلاوي والمخرج تامر محسن والفنانة صابرين، لذلك من الطبيعي أن تكون دورة ناجحة بكل الطرق، بحسب “عبيد”.

تكريم المهرجان

ثانيًا؛ أعلن أشرف زكي أسماء الفنانين الذين تم تكريمهم فِيْ الجولة الأولى من مهرجان القاهرة الدرامي وهم الفنان صلاح السعدني والمخرج جمال عبد الحميد والكاتب وكاتب السيناريو محمد جلال عبد القوي والمنتج الراحل ممدوح. بالإضافة إلَّى مجموعة أخرى سيتم الإعلان عَنّْها فِيْ يوم الحفل.

الأعمال المشاركة فِيْ المهرجان

تشمل الجوائز التي سيتم توزيعها جوائز المهرجان، وأفضل مسلسل، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل مساعد، وأفضل ممثلة مساعدة، وأفضل ممثل صاعد، وأفضل ممثلة ناشئة، وأفضل مؤلف، وأفضل تصوير، وديكور أفضل، وأفضل. موسيقى تصويرية وعَنّْاوين أفضل.

وهِيْ أن الدراما التي تشارك فِيْ المهرجان هِيْ 25 مسلسلًا تم عرضها خلال شهر رمضان الأخير “الاختيار 3، بيج أوي 6، المشوار، جزيرة الغمام، بروح الروح، فاتن”. أمل حربي، رانيا وسكينة، المشوار، يوترن، عودة الابن الضال، أحلام سعيدة، كتبت عَنّْي، توبة، نعود، حواء، عائدون، أرشيف سري، المداح، بدلات عربية، فِيْ بيتنا الآلي 2، العمل العالي، العالم الثاني، التحويل، عالم آخر.

السنوات القادمة

نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي كان له تصريح سابق أوضح فِيْه أن مهرجان القاهرة للدراما هذا العام يشبه البث التجريبي وبالتالي يقتصر على الأعمال المصرية فقط بشرط أن يكون خلال السنوات القليلة القادمة. سيشمل جميع أعمال المسرح العربي، حيث أنه ليس مخصصًا لدولة واحدة، وسيشارك فِيْه نجوم من جميع الدول العربية.