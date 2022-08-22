مهرجان الموسيقى العربية يعاني أزمة استقطاب النجوم لارتفاع أجورهم

يشهد مهرجان الموسيقى العربية، فِيْ دورته الحادية والثلاثين، والمقرر عقده فِيْ 20 أكتوبر، أزمة فِيْما يتعلق باستقطاب نجوم الفن لإحياء حفلات ضمن برنامج المهرجان الذي يقام فِيْ مسارح أوبرا مصر والإسكندرية.

وأكد عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان الموسيقار رضا رجب لـ “العرب اليوم” أن السبب الرئيسي يكَمْن فِيْ ارتفاع رواتب النجوم فِيْ ظل الحفلات التي تقام فِيْ الساحل الشمالي وبعض الأماكن خلال فترة الصيف. التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا فِيْ أسعار التذاكر، حيث ذكر نجوم مثل عمرو دياب وأنغام وشيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر ومحمد عبده ونبيل شعيل وأحلام وكارول سماحة وغيرهم، لأنه عَنّْد معرفة الزيادة. فِيْ رواتب النجوم، يضطرون إلَّى زيادة رواتبهم.

وأوضح الموسيقار أن المهرجان يحاول وضع الحلول قبل انطلاقه حتى تحديد الجدول الزمني النهائي، مشيرة إلَّى أن هناك اتفاق مع النجوم الذين يعيشون فِيْ حفلات مهرجان الموسيقى العربية على تخفِيْض رواتبهم والحصول على النصف فِيْ الإطار. بالتعاون مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا التي تنظم المهرجان، مشيرة إلَّى أن النجوم تدرك أن الوضع الاقتصادي محدود ولا يوجد رعاة لتغطية المهرجان.

وأشار رضا رجب إلَّى أن النجوم يعرفون أن التليفزيون المصري هُو الذي يبث هذه المباريات، لكن إذا تم التعاقد على قناة فضائية وتعيين رعاة فِيْ الفترة المقبلة، فستكون هناك اختلافات فِيْ العقد والرواتب.

وأوضح أن نجوم مثل وائل جسار وصابر الرباعي وعاصي الحلاني ورامي عياش وأصالة يتعاونون مع رواتبهم عَنّْد أدائهم فِيْ مهرجان الموسيقى العربية حيث خفضوا رواتبهم.

أعلن المركز الثقافِيْ القومي للأوبرا المصرية عَنّْ جلسات وموضوعات للباحثين فِيْ مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الحادي والثلاثين بعَنّْوان “المسرح الغنائي علامة فارقة فِيْ مسيرة الموسيقى العربية”. وتشمل المؤتمرات المحور الأول للمسرح الغنائي العربي بين الأصل والازدهار والانحطاط، والمحور الثاني هُو المسرح الموسيقي العربي بين المعالجة الدرامية والرؤية الموسيقية.

أما المحور الثالث فكان بعَنّْوان “أثر المسرح الغنائي على الأشكال الغنائية والآلية التقليدية للموسيقى العربية”، أما المحور الرابع فكان بعَنّْوان “رواد ورواد التأليف والأداء فِيْ المسرح الغنائي العربي”. “مشاكل تجميع وتوثيق وإعادة عرض المسرح الغنائي التراثي.

يشار إلَّى أن اللجنة العلمية بالمهرجان أعلنت أنها ستتسلم الأوراق البحثية حتى 15 سبتمبر، على أن توجه الأوبرا المصرية دعوة للباحثين الذين تم قبول أوراقهم البحثية للمشاركة فِيْ المؤتمر، على أن تتحمل الأوبرا المصرية كل شيء. نفقات الإقامة للباحث وحده، وكذلك السفر الداخلي ؛ بينما المحقق يتحمل تكلفة الرحلة.