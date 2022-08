مهمة إنقاذ مانشستر يونايتيد.. هل تنجح خطط المليادرير جيم راتكليف

وسط الأزمات والمخاوف المتزايدة من المجهُول، تتجه الأنظار إلَّى الأثرياء، للعودة إلَّى طريق الإنجازات، كَمْا يأمل مانشستر يونايتد اليوم.

لقد بدأت على شكل مزحة من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لكنها سرعان ما تحولت إلَّى هدف يسعى إليه الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

ويتعرض أصحاب النادي، عائلة أمريكان جليزر، لضغوط مع يونايتد، الملقب بنادي “الشياطين الحمر”، ليحتل ذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباراتين من الموسم. الأزمة لم تبدأ مع البداية السيئة لمانشستر يونايتد، والتي خيبت آمال جماهِيْرها وجماهِيْرها فِيْ جميع أنحاء العالم، لكنها تعود إلَّى سنوات، وتتفاقم حتى اليوم، على الرغم من امتلاك النادي البريطاني للاعبين أقوياء ومشاهِيْر فِيْ عالم. الساحرة المستديرة بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكشفت تقارير صحفِيْة أن عائلة جليزر التي اشترت النادي عام 2005 تدرس إمكانية بيع حصة صغيرة من النادي الذي يلعب فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت صحيفة “التايمز”، نقلاً عَنّْ متحدث باسم “أنيوس”، أن راتكليف، الذي يعتبر أغنى رجل فِيْ بريطانيا، مستعد لشراء حصة صغيرة “إن أمكن ذلك” من أجل تمهِيْد “المدى الطويل”. -المدة “للاستحواذ على النادي بالكامل. كامل، وعودة الفريق إلَّى ساحات التتويج، حيث سبق للنادي أن فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز 20 مرة.

لكن يبدو أن مساعي الملياردير راتكليف لن تكون سهلة، خاصة فِيْ دخول شركة أمريكية للتنافس على شراء حصة فِيْ النادي.

جيم راتكليف .. ويخطط لشراء مانشستر يونايتد

راتكليف، مهندس كيميائي ورجل أعمال بريطاني، البالغ من العمر 69 عامًا، جنى أمواله من الغاز الصخري كَمْؤسس مشارك لـ Inspec، قبل إطلاق Ineos فِيْ عام 1998.

تبيع شركته مجموعة متنوعة من المنتجات من الزيوت الاصطناعية والبلاستيك إلَّى المذيبات المستخدمة فِيْ صناعة الأنسولين والمضادات الحيوية، ولا يزال راتكليف يمتلك ثلثي الشركة التي قدرت مبيعاتها بـ 15 مليار دولار فِيْ عام 2022.

فِيْ عام 2006، اشترت شركة Ineos ذراع التكرير والبتروكيماويات لشركة BP Innovene وفِيْ عام 2010 نقلت شركة Ratcliffe المكتب الرئيسي لشركة Ineos إلَّى سويسرا.

فِيْ عام 2022، تم اختيار راتكليف كأغنى شخص فِيْ بريطانيا بثروة شخصية تبلغ 21.05 مليار جنيه إسترليني. قدر تقرير فوربس الأخير القيمة الصافِيْة الحالية لراتكليف بنحو 16.3 مليار دولار (13.5 مليار جنيه إسترليني).

وفقًا لصحيفة ديلي ميرور، يُقدر راتب راتكليف السنوي بـ 10 ملايين دولار (7.4 مليون جنيه إسترليني).

ويمتلك إينيوس بالفعل نادي نيس الفرنسي لكرة القدم ولوزان سبورت السويسري وكذلك نادي إنيوس لركوب الدراجات.

منذ طفولته، كان جيم راتكليف المولود فِيْ لانكشاير من محبي مانشستر يونايتد.

رحب صندوق أنصار مانشستر يونايتد بحذر باهتمام راتكليف بشراء النادي، لكن منظمي الصندوق قالوا إن الاستيلاء على النادي سيتطلب دعمًا من جماهِيْره.

أكد متحدث باسم جيم راتكليف، 69، أغنى رجل فِيْ بريطانيا، أن راتكليف مهتم بالتأكيد بشراء مانشستر يونايتد، وهُو ما يدعمه.

حاول راتكليف شراء تشيلسي فِيْ الصيف وعرض 4.25 مليار جنيه إسترليني فِيْ اللحظة الأخيرة، لكن الأمريكي بوهلي خطف النادي اللندني.

قال متحدث باسم راتكليف لصحيفة التايمز “إذا كان النادي معروضًا للبيع، فإن جيم بالتأكيد مشتري محتمل. لا يتعلق الأمر بالمال الذي تم إنفاقه أم لا، يريد جيم أن يفعل ما هُو مطلوب الآن، لأنه يعرف أهمية النادي للمدينة، ويبدو أن الوقت مناسب لإعادته إلَّى الواجهة “.

يمتلك The Glazers غالبية أسهم United، بينما يمتلك مستثمرون فِيْ بورصة نيويورك باقي الأسْهُمْ. اشترى جليزر النادي عام 2005 مقابل 790 مليون جنيه، لكن القيمة السوقية ارتفعت وتريد الأسرة 5 مليارات جنيه، والمبلغ رغم ضخامة المبلغ يمكن أن يدفعه راتكليف، الذي اشترى سابقاً نادي نيس الفرنسي عام 2022 مقابل 85. مليون جنيه وهُو شريك ناجح فِيْ فريق مرسيدس للفورمولا 1 وفريق الرجبي All Blacks New Zealand.

شركة أبولو الأمريكية على خط المنافسة

بينما تجري عائلة جليزر مفاوضات سرية لبيع حصة صغيرة فِيْ أسهم النادي لشركة أبولو الأمريكية الخاصة، لأن بعض أفراد العائلة يريدون الانسحاب التدريجي من ملكية النادي بسبب انتقادات الجماهِيْر.

وفقًا للتقرير، سيظل جويل وأفرام مالكين لمعظم الأسْهُمْ، لكن أبولو ستجلب مستثمرين آخرين بموجب الصفقة، بما فِيْ ذلك جيم راتكليف.