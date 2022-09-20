مهمة عبور أزمة الطاقة.. هل خلاص ألمانيا فِيْ تأميم الغاز

الجهُود المبذولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فِيْ خضم أزمة الطاقة المتفاقمة وتجنب أسوأ شتاء منذ عقود، تستعد ألمانيا لتأميم شركة الغاز Uniper.

حزمة البقاء الجديدة

تخطط الحكومة الألمانية لضخ حوالي 8 مليارات يورو (8 مليارات دولار) فِيْ شركة الغاز المتعثرة ماليًا Uniper كجزء من خطة تاريخية لتأميم الشركة التي تهدد بانهِيْار قطاع الطاقة الألماني.

أكدت شركة يونيبر، اليوم الثلاثاء، أنها تجري مباحثات نهائية مع الحكومة بخصوص حزمة المساعدات، والتي تشمل زيادة رأس مالها بنحو 8 مليارات يورو، مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة، لجعل الحكومة أكبر مساهم فِيْ الشركة بعد الشراء. أسهم المساهم الرئيسي، وهِيْ شركة Fortam Uyi الفنلندية.

أشارت وكالة بلومبرج للانباء إلَّى أن شركة يونيبر، أكبر مشتر للغاز الطبيعي الروسي فِيْ ألمانيا، تقع فِيْ قلب الأزمة التي سببتها الأزمة الروسية الأوكرانية فِيْ قطاع الطاقة فِيْ ألمانيا وأوروبا بشكل عام، بعد قرار موسكو خفض إمدادات الغاز إلَّى أوروبا رداً على العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.

وقالت شركة يونيبر الألمانية يوم الأربعاء الماضي، إنه فِيْ ضوء الشكوك المتزايدة، تدرس الأطراف المعَنّْية “زيادة مباشرة فِيْ رأس المال، مما قد يؤدي إلَّى حصة أغلبية كبيرة للحكومة الألمانية فِيْ يونيبر”.

وفِيْ الوقت نفسه، قالت الشركة إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن بخلاف القرار الخاص بحزمة الاستقرار الصادر فِيْ يوليو الماضي.

اتفقت الحكومة الفِيْدرالية والشركة المتعثرة Uniper ومالكها، الشركة الفنلندية Fortum، فِيْ يوليو الماضي على حزمة استقرار بمليارات اليورو، والتي نصت أيضًا على مساهمة الحكومة فِيْ Uniper، التي لا تزال Fortum تمتلك أكثر من 75٪ من حصتها. تشارك.

وأضافت يونيبر أن “أزمة الطاقة الأوروبية تفاقمت منذ توقيع اتفاقية التثبيت، بسبب عدم توريد كَمْيات الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1، ولأن أسعار الغاز والكهرباء أصبحت مرتفعة للغاية ومتقلبة، ونتيجة لذلك.، زادت خسائر يونيبر المالية بشكل كبير منذ يوليو بسبب ارتفاع تكاليف شراء الغاز “. “.

توفِيْر الغاز … أولوية ألمانيا القصوى

اليوم، الأولوية القصوى فِيْ ألمانيا اليوم هِيْ توفِيْر إمدادات الغاز والوصول إلَّى مستوى ملء صهاريج التخزين إلَّى 85٪ قبل أكتوبر، لضمان شتاء آمن.

تخشى ألمانيا دخول أصعب فصل شتاء وسط تصاعد أزمة الطاقة.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، إن بلاده أمامها فرصة للتغلب على أزمة الطاقة الشتوية بشكل جيد رغم توقف واردات الغاز الروسي، لكن يجب توفِيْر شروط معينة لتحقيق هذا الهدف، موضحا أنه يجب خفض استهلاك الطاقة بشكل كبير. وأن البلد محظوظ بالطقس هذا الشتاء.

وأوضح حابك أن مستوى ملء خزانات الغاز يقترب من 90٪، مضيفًا أن سعر الغاز انخفض فِيْ الأسابيع الأخيرة على الرغم من توقف الواردات الروسية، مشيرًا إلَّى أنه خلال فصل الشتاء سيكون الغاز متاحًا من منشآت التخزين، وقال وقال “لكن هذا يعَنّْي أيضًا أن صهاريج التخزين ستكون فارغة مرة أخرى بحلول نهاية الشتاء، لأننا سنستهلك الغاز”، موضحًا أنه سيتعين ملء الخزانات مرة أخرى بسرعة، موضحًا أن هذا هُو سبب خطة لتلقي واردات الغاز الطبيعي المسال فِيْ Lubmin أمر فِيْ غاية الأهمية.

لوبمين هِيْ واحدة من عدة مواقع ساحلية قررت توريد الغاز المسال بالسفن ثم نقله براً إلَّى ألمانيا لتحل محل إمدادات الغاز الطبيعي الروسي التي توقفت تمامًا بسبب تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا.

تستعد شركة “دويتشه ريجاس” الألمانية لبدء العمل فِيْ بناء محطة وقود مسال فِيْ المدينة الواقعة شمال شرق ألمانيا.

وقالت الشركة إن البناء يهدف إلَّى تحديث الميناء الصناعي الذي لم تستخدمه حتى الآن سوى السفن الصغيرة، بالإضافة إلَّى إنشاء رصيف آمن، مضيفة أنه سيتم استلام الشحنة الأولى من الغاز المسال عبر الميناء الممول من القطاع الخاص بحلول القادم. ديسمبر.

أدى خفض شحنات الغاز الروسي الأرخص ثمناً إلَّى ارتفاع أسعار الطاقة فِيْ ألمانيا وتسبب فِيْ ارتفاع التضخم.

وتنوي ألمانيا، التي تخشى نقص إمدادات الغاز، خفض التدفئة فِيْ جميع المباني العامة هذا الشتاء بشرط ألا تتجاوز درجة الحرارة 19 درجة مئوية.

أطلقت الحكومة حملة تستهدف الشركات والأفراد على حد سواء للترويج لبعض الممارسات، مثل الحد من استخدام التكييف وتفضيل وسائل النقل العام.