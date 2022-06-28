مهندس سعودي يحول الصحراء في المملكة إلى جنان مزدهرة 

قالت Destination إن آخر ما يتوقع المرء أن يجده في الصحراء على الجانب الغربي من المملكة العربية السعودية هو مزرعة تزدهر فيها جميع أنواع الأعشاب والخضروات، لكن سفيان البشري، الرئيس التنفيذي لمزارع موجان البالغ من العمر 24 عامًا، أظهر أنه من خلال الجمع بين المعرفة التقنية والقليل من البراعة، يمكن تحقيق المستحيل.

نظام بيئي متكامل

يحلم المهندس السعودي بتحقيق حلمه في تخضير البيئة، قائلاً على الرغم من نقص المياه في المنطقة، إلا أنني تمكنت من بناء نظام بيئي كامل باستخدام أساليب الزراعة المستدامة مثل تلقيح النحل وتقنية المياه المالحة.

أنشأ البشري مزارع موجان في عام 2022 على مساحة 15000 متر مربع وتمكن من بناء 5 صوبات، كل منها بنوع مختلف من الأعشاب أو الخضار.

تسمح تقنية الزراعة المائية بزراعة المحاصيل بدون تربة، حيث تنمو الجذور في محلول مغذي سائل أو داخل مواد خاملة رطبة مثل الصوف الصخري والفيرميكوليت.

الماء بمحلول المغذيات السائلة عبارة عن مزيج من الأطعمة النباتية الأساسية، مما يسمح للمحاصيل بالنمو بشكل أسرع من طرق الزراعة التقليدية.

تحتوي المزرعة على محاصيل مختلفة، بما في ذلك الريحان والخس والطماطم، وتحترم مزارع موغان البيئة ؛ نظرًا لإعادة استخدام المياه بدلاً من تصريفها، يتم استخدام الري بالتنقيط، مما يقلل من استخدام المياه بنسبة 40٪.

ليس ذلك فحسب، بل تستخدم المزرعة أيضًا البوليمرات الحيوية، والتي تتشكل في المواد الهلامية تحت الأرض ؛ لكي تحتفظ المياه.

وقال البشري “نحن بحاجة إلى الإيمان بالبحوث والبيانات. لقد استثمرنا في بعض التقنيات المعدلة من الصناعات الأخرى لتقليل متطلبات العمل والوقت، وبدلاً من وجود مهندس يراقب باستمرار استخدام المياه والتوزيع من الأسمدة، الدفيئات الزراعية مجهزة بنظام حساسات ”.

الإنتاج الزراعي للمحاصيل

وأوضح البشري أن مزارعه تنتج 300 إلى 400 كيلوجرام من المحاصيل شهريًا، ويخطط لزراعة أكثر من 3000 شجرة مانجو كاستثمار طويل الأجل، على أمل أن يتمكن خلال عامين من إنشاء بحيرات صناعية وفتحها للنزهات، للجمهور والعائلات.