مهند لاشين يوضح حقيقة رفضه الانضمام إلى الزمالك

كشف مهند لاشين، لاعب كرة القدم الأول لنادي طلعة الجيش، حقيقة رفضه الانضمام لصفوف الزمالك.

وقع مهند لاشين عقده لنادي المستقبل، لينضم إلى صفوفهم الموسم المقبل.

وقال مهند في بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك، والتصريحات التي تداولت عن عدم رغبتي في الانضمام إلى الأبيض خاطئة”.

وأكد أنه لا يتكلم بالسوء عن نادي الزمالك وأنه يحظى بكل الاحترام والتقدير.

وختم “عندما ارتبط اسمي بالنادي الأهلي تحدثت بتقدير واحترام للزمالك، مؤكداً احترامه للبولنديين وجمهورهم، وأن ما يفكر فيه هو الإدلاء بتصريحات فقط من أجل الخير. من الاتجاه “.