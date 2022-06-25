مواجهة التتويج المرتقب.. مَوعِد مباراه الهلال والفِيْصلي الدوري السعودي والقنوات الناقلة

حزب الهلال والفِيْصلي فِيْ إطار مباريات الجولة الثلاثين من الدوري السعودي للمحترفِيْن 2022/2022، ولاحتساب مرحَلْة الإياب أو الدور الثاني، ليلة الاثنين 27 يونيو 2022، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السَعُودِيْة. تستضيف الرياض أنشطة المواجهة القوية والحاسمة، تجمع فريقي الفِيْصلي والهلال، حيث يسعيان إلى فوز الفريقين بالنقاط الثلاث المهمة والحاسمة فِيْ مسيرتهما المهنية المحترف محمد بن سلمان هذا الموسم. حيث توج كقائد للمرة الثامنة عشرة بلقب البطولة، فِيْما سيكون ضمانة للعنابي سدير فِيْ المشاركة الرابعة عشرة والثالثة عشرة على التوالي.

فِيْ السطور القليلة القادمة سنعلق على مختلف الأخبار والتفاصيل والمشاهد حول مَوعِد مباراة الهلال والفِيْصلي وقنوات الشركة وكذلك رحَلْة ونتائج الناديين فِيْ الموسم السادس والأربعين للسعودية. . دوري المحترفِيْن وكذلك تاريخ اشتباكات الهلال والفِيْصلي.

حزب الهلال والفِيْصلي

بذكريات مواجهة الجولة الأولى والعودة المثيرة للموجة الزرقاء فِيْ ديسمبر الماضي.

ويلتقي فريقا الفِيْصلي والهلال مرة أخرى فِيْ كأس الأمير محمد بن سلمان 2022.

انتهت مباراة الذهاب بانتصار صعب ودراماتيكي للموجة الزرقاء بثلاثية.

كَمْا تمكن بطل آسيا بعد أيام قليلة من الفوز بكأس السوبر السعودي 2022 ضد العنابي.

فِيْ المباراة السادسة والعشرين بين الفريقين فِيْ الدوري السعودي، يسعى الجانبان، كَمْا ذكرنا سابقاً، إلى تحقيق النصر.

من أجل الفوز بلقب باهظ الثمن فِيْ موسم صعب للهلال.

مقابل أمن البقاء فِيْ البطولة السَعُودِيْة، مع منافسة شرسة فِيْ ذيل الترتيب.

فِيْ البداية سنناقش ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات الدور التاسع والعشرين

فِيْما يلي مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفِيْن

نادي نصف القمر

نبدأ تغطيتنا مع ملاك الأراضي والجمهُور نادي الهلال السعودي.

سار فِيْ طريق صعب للوصول إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفِيْن هذا الموسم.

يحتل صدارة جدول البطولة برصيد 64 نقطة وصافِيْ (34) هدفا.

ويتقدم على منافسه ومنافسه الاتحاد هذا الموسم بفارق (1) هدف.

وكذلك نتائج المباريات المباشرة.

فِيْ وقت لاحق تمكنت الكتيبة الزرقاء من الفوز بـ 19 مباراة وتعادل 7 أخرى.

ومع ذلك، فقد خسر 3 مباريات هذا الموسم.

مع تمارين الاسترداد والتطبيقات التكتيكية والمناورات … العودة إلى العمل ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/x8BQKfPalR – نادي الهلال السعودي (Alhilal_FC) 24 يونيو 2022

فِيْ آخر 5 مباريات للهلال فِيْ الدوري السعودي، تمكنت عناصر المدرب الأرجنتيني رامون دياز من الحصول على الحد الأقصى للنتيجة (15 نقطة).

وذلك بعد الفوز على ناديي ضمك والاتفاق.

ثم انتصر على الاتحاد فِيْ الكلاسيك السعودي.

وأخيراً أبها والفتح.

نادي الفِيْصلي

من ناحية أخرى، يدخل نادي الفِيْصلي السعودي مباراة الإثنين باحثًا عن فوز أو تعادل على أقل تقدير.

كَمْا ذكرنا، تريد عنابي سدير تأمين ظهُورها الرابع عشر فِيْ الدوري السعودي.

هذا فِيْ منافسة شرسة على الأماكن بين 9 و 15 للبقاء فِيْ المنافسة.

أول فريق كرة قدم يستأنف تدريباته فِيْ ملعب النادي بمدينة الهرم # فِيْصلي pic.twitter.com/CjRSsnR2cf – نادي الفِيْصلي السعودي (AlFaisaly) 24 يونيو 2022

ويحتل الفريق المركز 12 فِيْ الترتيب برصيد 33 نقطة وصافِيْ الهدف (-8).

فِيْ 29 جولة لعبها، تمكن من الفوز 7 مباريات وتعادل 12 أخرى.

ومع ذلك، فقد خسر 10 مباريات هذا الموسم.

📸 | صور تدريبات فريق كرة القدم الأول ظهر اليوم # فِيْصلي pic.twitter.com/8WCogMsIrG – نادي الفِيْصلي السعودي (AlFaisaly) 24 يونيو 2022

📸 | صور تدريبات فريق كرة القدم الأول ظهر اليوم # فِيْصلي pic.twitter.com/tkPTtXJ7mV – نادي الفِيْصلي السعودي (AlFaisaly) 24 يونيو 2022

وفِيْ آخر 5 مباريات للفِيْصلي فِيْ الدوري السعودي، تمكن أبناء المدرب اليوناني مارينوس أوزونيدس من إضافة 8 نقاط.

وتنتصر على الفتح والتاي.

بالإضافة إلى تعادلين مع أبها والاتفاقية.

وخسارة للشباب.

تاريخ اشتباكات الهلال والفِيْصلي

وعن المواجهات المباشرة بين الفِيْصلي والهلال أضاف الناديان -كَمْا نراقب فِيْ “الثقافني” – 25 مباراة بالدوري السعودي.

حقق الهلال 20 مباراة وتعادل النتيجة فِيْ 5 مباريات.

بينما الفِيْصلي لم ينتصر على الهلال من قبل.

وعلى مستوى الاهداف التي سجلها الهلال فِيْ مواجهة الفِيْصلي سجل الزعيم 50 هدفا فِيْما سجل العنابي صدير 18 هدفا.

وأعظم نتيجة شهدها تاريخ مواجهتي الهلال والفِيْصلي وهِيْ فوز الكتيبة الزرقاء (5-1).

وقد تحقق ذلك قبل الجولة الأولى من موسم 2010/2011 من دوري زين للمحترفِيْن السعودي.

وحقق الهلال اللقب برصيد 64 نقطة بفارق 13 نقطة عن الوصيف الاتحاد.

يمثل الفوز الخماسي أكبر انتصار للهلال على الفِيْصلي فِيْ تاريخ مواجهات الناديين.

مَوعِد مباراة الهلال والفِيْصلي وتذاع القنوات

ومن المقرر عقد الاجتماع الحاسم مساء الاثنين، فِيْ تمام الساعة التاسعة (900 مساءً) بتوقيت السَعُودِيْة، والثامنة (800 مساءً) بالتوقيت المصري، والسادسة (600 مساءً) بتوقيت جرينتش.

بخصوص قرار مباراة الهلال والفِيْصلي، جرت العادة على الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFFعند إعلان حكام المباراة قبل ساعات من بدئها حسب متابعتنا لـ ”ثقافني.

وستقوم الشبكة الرياضية السَعُودِيْة SSC بتغطية أحداث المواجهة.

وبشأن تعليق حزب الهلال والفصلي، لم يعرف حتى كتابة هذه السطور، فِيْما علق الفريق على المباراة.

استنتاج

فِيْ التغطيات السابقة علمنا بكافة التفاصيل والمشاهد وآخر الأخبار عن مَوعِد مباراة الهلال والفِيْصلي والقنوات المذاعة وكذلك مسار ونتائج الناديين فِيْ الموسم الحالي. دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وتاريخ مباراتي الهلال والفِيْصلي.