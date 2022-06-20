مواجهة هادئة.. موعد مباراة الحزم والنصر الدوري السعودي والقنوات الناقلة

مباراة الحزم والنصر ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022/2021 ، وفي سياق مباريات الإياب أو الدور الثاني ، مساء الخميس 23 يونيو 2022 ، على ملعب نادي الحزم في المدينة السعودية. سيستضيف الراس فعاليات المواجهة القوية والهادئة التي تجمع فريقي النصر والحزم ، حيث خسر الأول فرصته للمنافسة على اللقب أو حتى على المركز الثاني في التأهل لدوري أبطال آسيا 2023 ، وقرر الأخير النزول إلى الدرجة الأولى السعودية أو الدوري الأصفر السعودي.

في التغطية التالية نناقش كل التفاصيل والمشاهد بخصوص موعد مباراة الحزم والنصر والقنوات الناقلة اضافة الى رحلة ونتائج الناديين في النسخة 46 من الدوري السعودي للمحترفين. بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الحزم والنصر.

مباراة الحزم والنصر

مواجهة جديدة بإيقاع هادئ تنتظر فرق الانتصار والحزم.

ويواجه الاثنان مباراة الخميس دون أي ضغوط بعد خسارة المنافسة على لقب العالم أو بقائهما صامدين.

من الناحية النسبية ، فإن لقاءهم هو مباراة رمزية لتحسين ترتيب الفرسان ، أو لحفظ ماء الوجه لكتيبة الحزموي.

انتهت مواجهة الدور الأول بفوز مستحق للعالم بضعفين.

نستعرض أولاً ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق مباريات الدور التاسع والعشرين:

الجدير بالذكر أن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين ستقام جميعها في نفس الوقت ، وفق مبدأ “تكافؤ الفرص”.

عادت مباريات الدوري السعودي من جديد ، وهو ما يتطلع إليه المشجعون العرب والسعوديون على وجه الخصوص.

وذلك بعد عدة مرات شهدت المسابقة تأجيلاً لظروف مختلفة.

وكان آخرها مشاركة المنتخب الأولمبي السعودي في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022.

والتي نجحت ، مساء الأحد 19 يونيو 2022 ، في تحديد لقبها لأول مرة في تاريخ الأخضر.

كما لعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين ضد كولومبيا وفنزويلا.

كان ذلك خلال المعسكر الأخير لإسبانيا ، استعدادًا للمشاركة في مونديال 2022.

نادي الحزم

نبدأ تغطيتنا لنادي الحزم السعودي صاحب الأرض والجمهور.

الذي أنهى مشاركته التاسعة في دوري المحترفين السعودي ، بالهبوط إلى الدرجة الأولى.

صور تدريبات الفريق الاول 📸💛 pic.twitter.com/M0a6jlGyGj – نادي الحزم السعودي (alhazem_fc) 18 يونيو 2022

واحتل الفريق المركز الأخير في ترتيب البطولة برصيد 17 نقطة وصافي (-21) هدفا.

في 28 جولة ، تمكن الفريق من تحقيق 4 انتصارات فقط ، وتعادل في 5 مباريات.

لكن مرارة الخسارة 19 مرة هذا الموسم.

صور تدريبات الفريق الاول 📸💛 pic.twitter.com/Vug3FYmkb2 – نادي الحزم السعودي (alhazem_fc) 19 يونيو 2022

في آخر 5 مباريات للحزم بالدوري السعودي ، كان أبناء المدرب الهولندي رويل كومانس راضين عن حصدهم 3 نقاط.

وهذا انتصار واحد على الفيحاء.

فيما تلقى 4 هزائم أمام ضمك والاتحاد ، بالإضافة إلى الاتفاق والباطين.

نادي النصر

من ناحية أخرى ، يدخل نادي النصر السعودي المباراة يوم الخميس ، ولا خيار أمامه سوى التنافس على المركز الثالث.

المنافسة تنحصر في نادي الشباب ، وهو منصب فخري لا يتأهل لأي مسابقة قارية.

حاليا يحتل العالم المرتبة الثالثة في جدول الدوري السعودي.

برصيد 55 نقطة وصافي (18) هدفا.

هذا الموسم ، سجل 17 فوزًا و 4 تعادلات.

لكنه خسر في 7 مواجهات.

نجحت كتيبة المدرب الأرجنتيني ميغيل أنجيل روسو في حصد 11 نقطة في آخر 5 مباريات للنصر بالدوري السعودي.

وذلك من 3 انتصارات على الفيحاء والشباب والرائد.

فيما تعادل ايجابيا مع الاتفاق والأهلي.

تاريخ معركتي حزم والنصر

وبخصوص مواجهات النصر والحزم في الدوري السعودي بحسب ما رصدناه في “الثقافني” ، التقى الفريقان في 17 مباراة.

وفاز النصر في 11 مباراة ، فيما انتصر الحزم في 3 مباريات ، وحسم التعادل بثلاث مباريات.

أما عن الأهداف التي سجلها في مواجهة الحزم ضد النصر ، فقد سجل العالمية 38 هدفاً ، فيما سجل حزم الصمود 19 هدفاً.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءي الحزم والنصر وهي فوز الفرسان (5-2).

تحقق ذلك خلال الجولة الأولى من دوري زين السعودي للمحترفين موسم 2010/2011.

الذي قرر الهلال لقبه.

يمثل الخماسي أحد أكبر انتصارات الانتصار على الحزم.

أما أكبر فوز للحزم على النصر فقد جاء بنتيجة (2-1).

تحقق ذلك في مواجهة الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز (كأس دوري خادم الحرمين الشريفين) موسم 2006/2007.

الذي ترأسه الاتحاد بعد فوزه في المباراة النهائية على الهلال (2-1).

موعد مباراة الحزم والنصر والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع مساء الخميس الساعة التاسعة (9:00 مساءا) بتوقيت السعودية والثامنة (8:00 مساءا) بتوقيت مصر والسادسة (6:00 مساء) بتوقيت جرينتش.

وأما حكم مباراة النصر والحزم فقد جرت العادة على الاتحاد السعودي لكرة القدم:SAFF) بالكشف عن حكام المواجهات قبل ساعات من بدئها.

ستقوم قنوات SSC Sports Saudi بتغطية المباراة.

وبشأن معلق مباراة النصر والحزم ، بانتظار إعلان الشركة السعودية الرياضية إعلان الفريق عن التعقيب على المواجهة.

استنتاج

خلال السطور الماضية اطلعنا على كل التفاصيل والأخبار والمشاهد بخصوص موعد مباراة النصر والحزم والقنوات الناقلة وكذلك رحلة ونتائج الناديين في محمد بن سلمان. دوري المحترفين هذا الموسم بالإضافة إلى تاريخ لقاءي النصر والحزم.