مواجهتي المرعبة مع أشهر قاتل متسلسل في استراليا

لقائي المرعب مع السفاح الأكثر شهرة في أستراليا – قصص الرعب المرعبة التي نخبرك بها عبر موقعنا على الإنترنت ونأمل أن تنال إعجابك. تشويق الرعب، تأكد من قراءته.

مواجهتي المرعبة مع سفاح أستراليا الأكثر شهرة

تقع غابة بيلاجلو في المرتفعات الجنوبية لنيو ساوث ويلز في أستراليا وهذه الغابة هي موطن لعدد كبير من أشجار الصنوبر وأنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات. الغابة متاحة للجميع ومجانية.

Pour le découvrir en voiture ou à vélo en campant à l’intérieur, cette histoire s’est passée en décembre 1989, deux touristes américains sont entrés dans la forêt pour faire du camping et de la randonnée et ils ont fait l’expérience du camping في الغابة.

لقد أمضوا يومهم الأول في المشي واستكشاف الغابة في جميع الاتجاهات وفي منتصف النهار تسلقوا تلًا في الغابة للاستمتاع بالمنظر.

الذي يطل على مساحة كبيرة جدا. كان هذا التل أحد أعلى التلال في الغابة، وكان المنظر مذهلاً ومدهشًا بالنسبة لهم. جلس الزوجان على قمة التل للراحة والاستمتاع بجمال المكان بينما كان الرجل ينظر حوله.

لقد اعتقد أنه من السهل جدًا على أي شخص أن يضيع هنا أو أسوأ من ذلك، فمن الممكن جدًا لأي شخص أن يختفي تمامًا إلى الأبد في هذه الغابة.

عندما أمسكت الزوجة بالكيس لسحب زجاجة ماء، تحركت إحدى الحجارة عند الحافة وسقطت من التل لعشرات الأمتار قبل أن تضرب النهر أدناه. من يسقط من هذا التل ومدى ضآلة أو عدم وجود فرصة للبقاء على قيد الحياة.

اعتقد الزوجان أنهما كانا بمفردهما على التل، لكن الوضع تغير عندما سمعا صوت خطى يأتي من ورائهما يصعدان التل. استدار الرجل ورأى صورة ظلية لشخص ما قادمة من التل. ثم توقف الشكل فجأة وظل في مكانه دون أن يتحرك.

على الرغم من أن وجود شخص آخر في الغابة إلى المخيم لم يكن نادرًا، إلا أن الرجل كان لديه شعور سيء حيال ذلك، نظر إلى زوجته وأخبرها أنه من الأفضل أن ينزلوا التل ويواصلوا الرحلة.

وافقت المرأة وذهبوا معًا للعثور على مكان مناسب للتخييم في تلك الليلة عندما غربت الشمس في الغابة وانخفضت درجة الحرارة بشكل كبير جدًا.

كان الزوجان محظوظين بما يكفي لنصب الخيمة قبل غروب الشمس وإشعال النار في المقدمة، مع إعداد المرأة الطعام على النار وتناول الطعام.

تحدثوا عن أحداث اليوم ومدى حماسهم لاستكشاف الغابة، ثم جلسوا للاسترخاء وحدقوا في السماء الصافية حتى شعروا بالتعب ودخلوا الخيمة للنوم.

سرعان ما نام الزوجان لأن الغابة لم تكن هادئة تمامًا في أي وقت من الليل بسبب مئات الحيوانات التي تعيش هناك وبمجرد أن تغرب الشمس تمتلئ الغابة بأصوات مختلفة.

كان الزوجان مرتاحين للنوم في وسط الغابة بأصواتها المختلفة وناموا عدة ساعات حتى استيقظ الرجل بصوت غريب يشبه صوت بكاء. التفت إلى زوجته وسألها إذا كانت تسمع الصوت أيضًا. .

لكنها لم تجبه لأنها كانت نائمة قلقة للغاية، جلس الرجل في مكانها وفتح الخيمة قليلاً ليرى ما إذا كان بإمكانه معرفة من أين يأتي البكاء ومن أين يأتي.

تجمد في مكانه خوفًا عندما رأى رجلاً ضخمًا جالسًا خارج خيمته وكان الرجل يبكي بصوت عالٍ. استدار الرجل لزوجته مرة أخرى وهمس لها بصوت خائف، يوجد رجل في الخارج لكنها لم تستيقظ. يخرج من سباته العميق.

بعد قليل من التفكير، قرر أنه من الأفضل أن يتركها تنام حتى يكتشف ما يجب فعله.

وقف ساكنًا لعدة دقائق وهو يفكر وهو يستمع إلى الرجل خارج الخيمة يتحدث إلى نفسه. بعد أن توقف عن البكاء، قرر أنه لا يوجد تهديد من الغريب. كان عليه أن يبكي إما لأنه كان بلا مأوى أو لأنه فقد في هذه الغابة.

على أي حال، قرر أن الرجل الغريب بحاجة إلى مساعدة، أو على الأقل شخص ما يحتاج للتحدث معه، وخرج الرجل من الخيمة وقال للغريب “مرحبا، هل أنت تائه”

لا، قال الغريب. أنا فقط بحاجة إلى الجلوس والتفكير في حياتي قليلاً. رأيت أن نيرانك لا تزال مشتعلة، لذلك قررت أن أجلس هنا وأفكر قليلاً.

حسنًا، يمكنك إخباري بالمشكلة. جلس الرجلان يتحدثان وقال الرجل الغريب إنه كان على مفترق طرق في حياته وهو الآن يكافح لاختيار القرار الصحيح ليتبعه واحترامه لبقية حياته. الحياة.

نجح الرجل في إقناع الرجل الغريب بأن أي قرار يتخذه في حياته سيكون القرار الصحيح في النهاية وأنه من الأفضل للإنسان أن يتبع قلبه وشغفه في اختياراته وألا يتبع روحه كثيرًا.

بدا الغريب سعيدًا بعد سماعه كلام الرجل وشكره على توجيهاته وحثه على اتباع شغفه والاستمرار في الطريق الذي كان مترددًا في اتباعه.

استمر الليل واستمر الحديث حتى قرر الغريب أن الوقت قد حان للمغادرة، وعندما غادر عاد الرجل إلى خيمته لينام، وهو يشعر بالرضا عن نفسه، ويساعد إنسانًا آخر.

في الصباح، عندما أخبر الرجل زوجته بما حدث، كانت مندهشة للغاية واعتقدت أن كل هذه الأحداث كانت غريبة، وقالت إنه كان يتخيل ويحلم، وقلت له إنها لم تنم جيدًا الليلة الماضية لأنها لم تنم جيدًا. من شخيرها المستمر.

ضحك الرجل وقال لها إنها تنام بهدوء شديد ولا يستطيع إيقاظها ومن المستحيل عليها أن تكون على صواب وهي لا تنام جيدًا سواء كان ذلك بسبب الشخير أم لا.

ضحك الزوجان معًا ونسوه تمامًا واستمروا في الأيام القليلة التالية في التخطيط واستكشاف الغابة بأكملها.

بعد خمسة أيام، عاد الزوجان إلى سيدني وقضيا أسبوعًا في زيارة جميع مناطق الجذب السياحي قبل العودة.

بعد أربع سنوات، كان الرجل جالسًا في مقهى في شيكاغو ذات ليلة عندما نظر لأعلى ليجد أن الأخبار بدأت في سماع الأخبار.

لقد صُدم تمامًا عندما سمع المقدمة عن أحد أشهر القتلة المتسلسلين، وحُكم عليه بسبعة أحكام بالسجن مدى الحياة عن كل جريمة ارتكبها.

وتحدث المدعي العام عن تفاصيل كل جريمة، وتجمد الدم في عروق الرجل، وبدأ الذنب ينزف في ضميره عندما علم أن الضحية الأولى كانت في نفس الوقت الذي كان يتحدث فيه مع الغريب خارج الخيمة، والأسوأ من ذلك، عندما رأى صورة القاتل.

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