مواد الترم الثاني للصف الأول الثانوي مسارات ، لكل مرحلة دراسية هنالك مواد تعليمية خاصة بها ، حيث يرغب العديد من الطلاب داخل المملكة العربية السعودية في الحصول على مواد الفصل الدراسي الثاني من مسار ، وهي خدمة تم العلم على تطويرها في الأوقات الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية ، وبالتالي سنتعرف على المواد التي تدرس في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي للسنة الأولى من المرحلة الثانوية ، تابعوا معنا .

المواد الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من السنة الأولى من مسارات المرحلة الثانوية

يعد نظام مسارات من أهم الأنظمة التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية من أجل تقديم خدمات تعليمية حديثة بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي يمكن من خلالها الحصول على أفضل الخطط التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى اختيار المسار الذي يتناسب مع اهتمامات واتجاهات الطالب في المجال الذي يرغب في دراسته من بين المواد التي يتم تدريسها في نظام مسارات للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني ما يلي

علم البيئة (1-1).

اللغة العربية (1-1) كفاءات لغوية.

اللغة الإنجليزية (2-1).

الرياضيات (2-1).

التكنولوجيا الرقمية (2-1).

الفيزياء.

موضوع اختياري.

الصحة والتربية البدنية (1-1).

المواد الثانوية الأولى مسارات الفصل الأول 1444

من بين المواد التي تدرس في الفصل الدراسي الأول في نظام مسارات للصف الأول الثانوي نذكر المواد التالية

الدراسات الإسلامية القرآن والتفسير.

اللغة العربية (1-1) الكفاية اللغوية.

اللغة الإنجليزية (1-1).

الرياضيات (1-1).

التكنولوجيا الرقمية (1-1).

على قيد الحياة.

التفكير النقدي.

مواد الفصل الثالث للسنة الأولى من مسارات المرحلة الثانوية

بعد التعرف على مواد الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي يجب الانتقال للحديث عن مواد الفصل الدراسي الثالث في نظام المسارات 1444 هـ للصف الأول الثانوي حيث يمكن للمواد التي يتم تدريسها يتم تقديمها على النحو التالي

علم البيئة (2-1).

الدراسات الإسلامية حديث.

اللغة الإنجليزية (3-1).

الرياضيات (3-1).

التكنولوجيا الرقمية (3-1).

كيمياء.

العلوم الاجتماعية الدراسات الاجتماعية.

التربية الصحية والبدنية (2-1).

كم عدد المواد في المسارات الثانوية الأولى

وفي سياق متصل بالحديث عن موضوعات الفصل الثاني من مسارات الصف الأول الثانوي، يسأل العديد من الطلاب عن عدد المواد التي يتم تدريسها في مسارات الصف الأول الثانوي، حيث يبلغ مجموع المواد 23 مادة للصف الثالث. فصول دراسية، حيث تدرس في الفصل الأول سبعة مواد فقط، في كل من الفصلين الثاني والثالث، يتم دراسة ثمانية مواد لكل فصل.

السنة الأولى الثانوية مواد المدرسة النظام الجديد

تنقسم الدراسة في الصف الأول الثانوي وفق نظام المسارات إلى ثلاثة فصول دراسية، حيث يجب على الطالب الدراسة في حدود الفصول الثلاثة للانتقال إلى المرحلة التالية، ويتم تقسيم المواد في الفصول على النحو التالي .

الفصل الأول من السنة الأولى الثانوية

في هذا الفصل تمت دراسة سبع مقالات فقط وهي كالتالي

الدراسات الإسلامية القرآن والتفسير وتتكون من 5 دروس.

اللغة العربية (1-1) الكفاية اللغوية وتتكون من 5 دروس.

اللغة الإنجليزية (1-1) وتتكون من 5 دروس.

الرياضيات (1-1) وتتكون من 5 دروس.

التكنولوجيا الرقمية (1-1) وتتكون من 3 جلسات.

الأحياء 1 وتتكون من 5 فصول.

التفكير النقدي ويتكون من 4 دروس.

الفصل الثاني من السنة الأولى الثانوية

على عكس الفصل الأول من السنة الأولى من المرحلة الثانوية، في الفصل الثاني من المرحلة الثانوية، تدرس ثماني مواد، وهي كالتالي

علم البيئة (1-1) ويتكون من 3 دروس.

اللغة العربية (2-1) الكفاءات اللغوية وتتكون من 5 دروس.

اللغة الإنجليزية (2-1) وتتكون من 5 دروس.

الرياضيات (2-1) وتتكون من 5 دروس.

التكنولوجيا الرقمية (2-1) وتتكون من 3 جلسات.

الفيزياء وتتكون من 5 دروس.

مادة اختيارية تتكون من 3 دروس.

التربية الصحية والبدنية (1-1) وتتكون من 3 دروس.

الفصل الثالث من السنة الأولى الثانوية

يتم دراسة ثمانية مواد في الفصل الثالث من المرحلة الثانوية وفق النظام الجديد، ويمكن عرض المواد التي تمت دراستها على النحو التالي

علم البيئة (2-1) ويتكون من 3 دروس.

الدراسات الإسلامية الحديث ويتكون من 3 دروس.

اللغة الإنجليزية (3-1) وتتكون من 5 دروس.

الرياضيات (3-1) وتتكون من 5 دروس.

التكنولوجيا الرقمية (3-1) وتتكون من 3 جلسات.

الكيمياء وتتكون من 5 دروس.

العلوم الاجتماعية الدراسات الاجتماعية وتتكون من 3 دروس.

التربية الصحية والبدنية (2-1) وتتكون من 3 دروس.

مواد نظام المسارات الجديدة 1444

بعد تقديم الإجابة على سؤال مواد الفصل الثاني لمسارات الصف الأول الثانوي، يمكننا الانتقال للحديث عن المواد التي يتم تدريسها في نظام المسارات الجديد، حيث تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة مواد مشتركة بين الجميع. المسارات، بالإضافة إلى بعض الموضوعات الخاصة بكل مسار عن الأخرى. المواد الأساسية المشتركة لجميع المسارات هي

رياضيات.

الفيزياء.

كيمياء.

مادة الاحياء.

لغة اجنبية.

التوحيد.

مواد المسار العام

يتميز المسار العام عن باقي المسارات بوجود المجال الاختياري، التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى موضوع التثقيف الصحي، حيث يركز هذا المسار بشكل أساسي على الدراسات المتعلقة بالعلوم البشرية والطبيعية.

مواد الصحة ومسار الحياة

يتميز مسار الصحة والحياة بوجود العلوم الطبية والبيولوجية بالإضافة إلى الإحصاء والابتكار في علوم الصحة والحياة، حيث يركز بشكل أساسي على التخصصات المتعلقة بالطب بكافة أنواعه وأشكاله.

دورات علوم وهندسة الحاسوب

يتميز مسار علوم وهندسة الحاسب الآلي بدراسة الحاسبات والمجال التقني بشكل عام، حيث أن المواد التي يتم تدريسها في هذا القسم هي المواد المشتركة في جميع المسارات بالإضافة إلى المواد التالية

علم البيانات.

التحكم العددي.

الذكاء الاصطناعي.

الأمن السيبراني.

هندسة.

مواد دورة إدارة الأعمال

يقوم مسار إدارة الأعمال بتدريس عدد من المواد المختلفة عن باقي المسارات وهي الإدارة والإحصاء والقانون بالإضافة إلى المواد الأساسية التي تدرس في المسارات الأخرى وهي الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية والتوحيد. .

مواد مسار الطب الشرعي

يهتم هذا المسار بدراسة علوم الشريعة الإسلامية، حيث يتخصص في دراسة الموضوعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية والقيم الإنسانية في المملكة العربية السعودية، مثل أصول الفقه والمواطنة الرقمية والقانون، بالإضافة إلى المواد الأساسية المطلوبة في جميع المسارات.

رابط للمسار العام ثانوي 1444

وفي سياق متصل بالحديث عن مواد الفصل الدراسي الثاني من السنة الأولى من المرحلة الثانوية، يمكن الانتقال إلى إدراج رابط المسار العام في الثانوية للعام 1444 هـ، حيث يتم ذلك بالضغط على الرابط المباشر “” يمكن الانتقال إلى الصفحة الرسمية للمسار، للاطلاع على كافة المستجدات والأخبار المتعلقة بالمسار العام في المرحلة الثانوية لعام 1444 هـ.

ما هي تخصصات المسار

وبحسب ما أوردته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، فإن نظام مسارات الجديد يضم خمسة تخصصات رئيسية، حيث يقدم كل مسار من هذه المسارات طرقًا تعليمية مختلفة عن المسارات الأخرى، ويمكن ترتيبها على النحو التالي

المسار العام.

مسار علوم وهندسة الحاسوب.

طريق الصحة والحياة.

مسار إدارة الأعمال.

طريق شرعي.

مواد الترم الثاني للصف الأول الثانوي مسارات ، تعرفنا على المواد التعليمية التي تم تدريسها للطلاب المرحلة الثانوية ” الأول ثانوي ” وفق النظام الجديد كما ضمنا جميع المواد التي تم دراستها في الصف الأول الثانوي في الفصل الأول والثاني والثالث بالإضافة إلى التعرف على التخصصات صات و المسارات متوفرة.