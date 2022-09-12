مواصفات آيفون 14 والمميزات والسعر ،أصدرت شركة الأجهزة الذكية آيفون خلال المؤتمر السنوي عن إصدار جهاز iPhone14 الجديد والمتطور وبمواصفات عالية في التصوير وجودة الكاميرات بالإضافة الى احتفاظ طاقة البطارية لوقت طويل كذلك يتصف بهيكل خارجي ذات ألوان جمالية من الأسود والأبيض والأزرق كما وجود شاشة خارجية سميكة تحافظ على الجهاز من الضربات المفاجئة.

iPhone14 الجديد

وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز الجديد يقدم عددًا من الميزات المميزة ومميزات الجودة الفريدة التي تجعله جهازًا فائقًا جوهريًا، ولعل أهمها:

مواصفات وميزات iPhone 14

الهِيْكل الخارجي الأملس مع معدن الألمنيوم بزاوية بشكل مسطح جذاب وألوان جميلة هِيْ الأسود والأبيض والأرجواني والأحمر والأزرق.

مع شاشة مسطحة بحجم 6.1 بوصة، فهِيْ مقاومة للغبار والأوساخ الخارجية والماء كَمْا أنها مغطاة بطبقة حماية من السيراميك.

بالإضافة إلى معالج A15 Bionic القوي، يتم تحديث نظام التشغيل iOS 16 بميزات مرنة للخصوصية والتخصيص، مثل قفل الشاشة الرئيسية والتطبيقات المحملة، فضلاً عن اختيار الأنماط والألوان والتفاصيل الدقيقة الأخرى المتوفرة لدى المستخدم واجهه المستخدم.

يحتوي الجهاز أيضًا على بطارية قوية تدوم 20 ساعة متواصلة، مع إمكانية الشحن اللاسلكي عن بعد باستخدام شاحن Magsafe وسرعات تصل إلى ما يقرب من 50٪ من حجم البطارية فِيْ أقل من 20 دقيقة.

ومع ذلك، فإن القدرة على توفِيْر اتصال سريع لأجهزة الطوارئ عبر الإنترنت هِيْ أقوى ميزة لها، حيث يمكن التواصل مع الجهات المختصة عند وقوع أي نوع من الحوادث بكفاءة عالية.

يعد دعم اتصال الإنترنت 5G أيضًا قوة إضافِيْة لهذا النوع من الأجهزة.

يشار إلى أن الكاميرات الأمامية والخلفِيْة تحسنت فِيْ الدقة والقوة مقارنة بالإصدارات السابقة.

الأسعار المتوقعة لجهاز iPhone 14

أما عن أسعار هذه الأجهزة الذكية المميزة، فقد تم تقييم كل نوع على حدة، ويمكن دحض سعرها على النحو التالي:

يبدأ الإصدار القياسي بسعر 799 دولارًا.

متغير تخزين البيانات 256 جيجابايت بسعر 899 دولارًا.

بينما تم طرح أغلى جهاز بسعة 512 جيجا بايت بسعر 1099 دولارًا أمريكيًا.

مواصفات آيفون 14 والمميزات والسعر كذلك يتم ظهور الجهاز بشكل متتالي لبلاد العالم والعرب والتي حددت الشركة عن العملة الخاصة وهي الدولار في كافة بلاد العالم والإصدارات المتنوعة للجهاز تتيح له كذلك قوة إشارات التواصل والانترنت للجهاز.