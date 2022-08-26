استعرضت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مواصفات الحقيبة المدرسية قبل بدء الدراسة الأحد المقبل.

مواصفات الحقيبة

قالت مواصفات سعودية في تغريدة الجمعة، إن الحقيبة المدرسية يجب ألا تتجاوز 10٪ من وزن الطفل، وبها أحزمة كتف عريضة ومبطنة بمادة ناعمة حتى لا تضغط على الأكتاف.

دعم الظهر القطني

وشدد على أنه لا ينبغي أن يتجاوز عرض الطفل، وأن تكون أطرافه بنفس ارتفاع الكتفين، وأن يكون لديهم دعامة قطنية سميكة من الخلف لدعم العمود الفقري، وأن يقطعوا المسافة. . من الجزء العلوي من الظهر حتى النهاية وعدم تجاوز الخصر لتجنب مجهود الطفل.