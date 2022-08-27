سعر ومواصفات ايفون 14 برو برو ماكس iphone Pro Max المتوقعة فِيْ أمريكا والدول العربية، أعلنت شركة أبل الفترة الأخيرة عن صدرها الهاتف الذكي الجديد والذي يحمل المواصفات الخرافية العالية، والذي يأتي بألوان زاهية و هو ايفون 14 برو برو ماكس iphone Pro Max، حيث انه يتمتع بمواصفات عالية غير موجودة في الهواتف الأخرى ، وخلال الأيام المقبلة سيكون متوفر في الأسواق، مما كثرت التساؤلات للتعرف على سعر ومواصفات ايفون 14 برو برو ماكس iphone Pro Max المتوقعة فِيْ أمريكا.

ميزات iPhone 14 Pro

أوضحت الشركة التي طورت الهاتف بعض ميزات الهاتف مثل كون الهاتف مصنوعًا من الزجاج مع الألومنيوم.

حجم الهاتف 2 تيرابايت و 8 ميغا بايت.

يوفر جميع الشبكات من الاول الى الجيل الخامس.

جودة الصورة تصل إلى 8 كيلو.

كاميرا بمساحة كبيرة.

تقنية واجهة الهاتف QHD.

حجم شاشة الهاتف 6.72 بوصة.

يوفر تقنية البلوتوث.

سعة التخزين الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت.

لا حدود جانبية للهاتف.

يزن الهاتف حوالي 226 جرام.

احصل على سماعات رأس استريو.

يعمل على iOS 16.

وجود طبقة حماية سيراميك على شاشة الهاتف لمنع الخدوش.

يبلغ حجم الهاتف 148.7 × 71.5 × 7.7 ملم (5.78 × 2.81 × 0.30 بوصة).

ألوان Helvet الجديدة هِيْ الأزرق والفضي والجرافِيْت والذهبي.

سعر iPhone 14 Pro

تبلغ تكلفة هاتف iPhone 14 Pro فِيْ الولايات المتحدة حوالي 1250 دولارًا أمريكيًا.

من المرجح أن يكون سعره فِيْ الولايات المتحدة حوالي 1100 دولار.

بينما سعر الهاتف فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 4125 ريال سعودي.

سعره فِيْ العراق يصل إلى 1605795 ديناراً.

سعره فِيْ مصر حوالي 17300 جنيه.

السعر فِيْ الهند حوالي 81930 روبية.

تاريخ إصدار iPhone 14 Pro

قد تعلن شركة Apple عن تاريخ إصدار iPhone 14 Pro فِيْ السوق فِيْ 14/09/2022.

حيث أكدت الشركة أن هذا الهاتف تم تطويره ليواكب العصر الحالي.

تم توفِيْر جميع الخدمات المطلوبة من قبل العميل.

فِيْما يلي خطوات إزالة أحد التطبيقات من شاشة iPhone

اضغط برفق على التطبيق الذي تريد إزالته من جهاز iPhone الخاص بك. المس التطبيق مع الاستمرار حتى يبدأ فِيْ الاهتزاز على الشاشة. انقر فوق رمز الحذف (X) فِيْ الزاوية اليمنى العليا من التطبيق. انقر فوق خيار الحذف، ثم انقر فوق أيقونة تم على iPhone X أو أحدث، أو زر الصفحة الرئيسية على iPhone 8 أو أقدم.

تاريخ إصدار iPhone 14 Pro max

تخطط Apple لإطلاق أول هُواتف iPhone 14 فِيْ سبتمبر من العام المقبل، وستشمل الصفقات هنا أيضًا Apple Watch الجديد، لكن مَوعِد إطلاق iPhone 14 Pro max سيكون فِيْ فبراير 2023. ومن المتوقع أن يكون المركز الأول فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. ثم فِيْ الإمارات العربية المتحدة، ثم فِيْ الدول العربية. والآخر فِيْ فبراير من العام المقبل.

آيفون 14. تصميم

بالنسبة لتصميم iPhone 14 و iPhone 14 والأجيال القادمة من iPhone، فمن المتوقع إطلاق هُواتف iPhone 13 فِيْ عام 2022 بنوتش أصغر قليلاً، فِيْ حين أن هُواتف iPhone 14 أو iPhone 2022 بها ثقب. على شاشة الكاميرا الأمامية، ستقدم Apple شاشة كاملة بدون نوتش أو ثقب، مع مستشعر بصمة Touch ID فِيْ الجزء السفلي من الشاشة.

كلا الهاتفِيْن سيكون لهما تصميم تكون فِيْه الكاميرا الأمامية فِيْ ثقب داخل الشاشة، بالإضافة إلى ثقب على شكل خرزة، والتي تدمج تقنية طباعة الوجه التي يصعب إخفاؤها، وهُو أمر غريب. التصميم، ولكن يمكن للمستخدمين التعود عليه عندما يعتادون على “الدرجة” التي واجهت انتقادات عندما قدم iPhone X لأول مرة Big.

عيوب iPhone 14 Pro Max

الهاتف لا يدعم توصيل AUX.

سعة بطارية الهاتف منخفضة تصل إلى 4500 مللي أمبير شاحن الهاتف ليس بالسرعة الكافِيْة، فقط 20 وات، بينما الهاتف من الفئة المتوسطة، وقدرة الشحن تصل إلى 120 وات.

تحتل الكاميرا الأمامية جزء كبير من الشاشة

من المتوقع ألا يدعم الهاتف طباعة الوجه.

إطلاق مركز برو

إنه أحد أفضل تطبيقات iPhone لعام 2022 لأنه يحتوي على العديد من الأدوات المجانية المفِيْدة جدًا لمساعدتك على تسريع مهامك اليومية بطريقة سهلة. واحدة من أفضل ميزات هذا التطبيق هِيْ أداة البحث داخل التطبيق، وهِيْ بالتأكيد شيء مميز للغاية. أيضًا، باستخدام هذا البرنامج الرائع، يمكنك إنشاء قائمة بالتطبيقات وجهات الاتصال وحتى أدواتك المفضلة مباشرة على شاشة iPhone للوصول السريع إليها.

أسباب ارتفاع أسعار هُواتف iPhone 14 فِيْ العالم والدول العربية

وشدد محَلْلون على أن الزيادة السعرية للجيل الجديد من أجهزة iPhone ليست اختيارية، لكنها ترجع إلى زيادة التضخم العالمي الذي يشمل الارتفاع الرهِيْب فِيْ أسعار الوقود والمواد الخام وحتى أسعار المواد الغذائية. لذلك نحن ننتظر طرحه فِيْ السوق لمعرفة السعر الحقيقي.

تعد مواصفات ايفون 14 برو برو ماكس iphone Pro Max من المواصفات العالية جدا، والتي تفوق الكثير من الأجهزة ومن المتوقع أن يكون سعر ايفون 14 برو برو ماكس iphone Pro Max المتوقعة فِيْ أمريكا حوالي 1250 دولارًا أمريكيًا.