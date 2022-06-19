مواصفات ايفون 14 برو ماكس الذهبي وأهم مميزات جوال iPhone 14 Pro Max من آبل وسعره الرسمي في الأسواق

مواصفات iPhone 14 Pro Max Gold. أخيرًا بعد طول انتظار من قبل عشاق ومحبي هواتف آبل الحديثة والذكية. أعلنت شركة آبل العالمية رسميا عن مواصفات أحدث هواتفها والتي تأتي ضمن سلسلة الهواتف وهي كالتالي ( آيفون 14 برو ماكس . والجوّال آيفون 14 برو . والجوّال آيفون 14 ). كما أطلقنا العام الماضي هذه السلسلة من الهواتف ( آيفون 13 برو ماكس . والجوّال آيفون 13 برو . والجوّال آيفون 13 ). من المعروف أن هذه السلسلة من الهواتف حققت مبيعات ضخمة وضخمة في وقت قصير جدًا. وذلك لأن هواتف Apple تحتوي على الكثير من الميزات التي لا تجدها في أي هواتف أخرى من أي شركة. لذلك نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقافني المواصفات والمميزات آيفون 14 برو ماكس والسعر الرسمي في السوق.

مواصفات iPhone 14 Pro Max Gold

يبحث الكثير من الناس عن مواصفات iPhone 14 Pro Max Gold . التي قالت إن شركة آبل أعلنت عنها مؤخرًا وأعلنت أنها أضافت الكثير من التحديثات والتحسينات على هاتفها الجديد. وهذه هي مواصفات الهاتف كما تم الإعلان عنها:

الهاتف يدعم شبكات 5G.

الهاتف مصنوع من اجود وافضل الخامات. يأتي من الزجاج بإطار من الألومنيوم.

تعال المحمول آيفون 14 برو ماكس الوزن 226 جرام.

الوزن 226 جرام. سمك الهاتف 7.4 مم.

وهو يدعم شريحة نانو واحدة.

نظام تشغيل الهاتف هو ios 16.

شاشة الموبايل آيفون 14 برو ماكس هي شاشة بدقة QHD + بكثافة بكسلات 460 بكسل لكل بوصة بأبعاد 19: 5: 9 بتردد 120 هرتز.

هي شاشة بدقة QHD + بكثافة بكسلات 460 بكسل لكل بوصة بأبعاد 19: 5: 9 بتردد 120 هرتز. حجم الشاشة حوالي 6.7 بوصة.

معالج الهاتف هو Apple A16 Bionic ، وهو من أقوى أنواع المعالجات.

معالج رسوميات Apple GPU.

لا يدعم الجوال آيفون 14 برو ماكس ذاكرة الهاتف الخارجية.

ذاكرة الهاتف الخارجية. يدعم فلاش.

الهاتف 8 جيجا رام.

تتكون الكاميرا الخلفية للهاتف من 3 كاميرات. جودة 13 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية بدقة 8k.

أما بالنسبة لل مواصفات iPhone 14 Pro Max للكاميرا الأمامية. يأتي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2.

للكاميرا الأمامية. يأتي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2. يدعم ميكروفون لعزل الضوضاء والضوضاء.

كما أنه يدعم Wi-Fi و Bluetooth و GPS.

مكبرات صوت خارجية ستيريو.

سعة بطارية الهاتف 4325 مللي أمبير.

كما أنه يدعم ملفات آيفون 14 برو ماكس معظم أنواع أجهزة الاستشعار كالتالي. التسارع ، الدوران ، القرب ، معرف الوجه ، البارومتر والبوصلة.

معظم أنواع أجهزة الاستشعار كالتالي. التسارع ، الدوران ، القرب ، معرف الوجه ، البارومتر والبوصلة. يدعم خاصية NFC.

يأتي بهذه الألوان الجذابة (الذهبي والأزرق والأحمر والأخضر والأسود والأبيض).

سعر iPhone 14 Pro Max

يتساءل الكثيرون عن سعر الهاتف الرسمي في الأسواق. حيث أعلنت شركة آبل عن سعر الهاتف كالتالي:

السعر العالمي للهاتف لنسخة 256 جيجا حوالي 1100 دولار أمريكي.

أما بالنسبة لل سعر iPhone 14 Pro Max في السعودية لنسخة 256 جيجا 5150 ريال سعودي.

لنسخة 256 جيجا 5150 ريال سعودي. كما وصلت سعر iPhone 14 Pro Max في مصر لنسخة 256 جيجا قرابة 24500 جنيه مصري.

هذا كان مواصفات iPhone 14 Pro Max Gold الذي تم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن. نطلب منك عزيزي القارئ متابعتنا باستمرار لمعرفة كل ما هو جديد عن الهاتف في حال تم الإعلان عنه من قبل شركة آبل.