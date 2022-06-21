مواصفات ايفون 14 برو Max والأسعار الجديدة المتوقعة

ستشهد الأسابيع المقبلة الإعلان الرسمي عن أبرز مواصفات iPhone 14 Pro Max ، بعد أن أعلنت شركة Apple الأمريكية عن استعدادها لإطلاق الإصدار الجديد من iPhone بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة iPhone 13 Pro Max. وإصدارات أخرى ، ويحرص الكثيرون على اقتناء أحدث نسخة منه ، لما يحتويه من ميزات وأيضًا الإمكانيات الرائعة التي لا تتوفر في الهواتف الأخرى ، حتى في نفس فئة السعر ، ولهذا يتساءل الجميع متى سيصدر iPhone 14 Pro Max في المملكة العربية السعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات iPhone 14 Pro Max

تتسابق منافذ البيع لمعرفة التوقيت الذي سيتم فيه الإعلان رسميًا عن iPhone 14 Pro Max ، وهناك العديد من الأخبار المتداولة حول مواصفات iPhone 14 Pro Max ، والتي سيتم تأكيدها بعد إطلاقها أو رفض بعضها خلال شهر في شهر سبتمبر المقبل بعد طرح المنتج في الأسواق أو بدء استقبال حجوزات المحمول ، ومن أبرز مميزاته:

يتوقع الخبراء أن يأتي الهاتف إلى الأسواق بسعات تخزين مختلفة ، تبدأ من 128 جيجابايت وتنتهي عند 1 تيرابايت ، مثل أحدث إصدار من iPhone وهو iPhone 13 Pro Max.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال تعملان بتقنية الجيل الخامس وهي من التقنيات التي تقدمها شركات المحمول في العالم خلال الفترة الحالية ، وما يميزها أيضًا هو سرعة شحن البطارية والتي تعتمد على الشحن السريع. ، والبطارية مميزة لأن مساحتها تصل إلى خمسة آلاف مللي أمبير.

يصل حجم شاشة الموبايل إلى 6.7 إنش ، وهي تعمل ضد الماء والغبار ، ويمكن استخدامها تحت الماء أثناء التصوير ، وتعمل بطاريته لفترة طويلة تزيد عن 24 ساعة في وضع التشغيل الكامل.

كما يُتوقع أن ينزل بألوان متعددة من أجل تلبية احتياجات المواطنين وإرضاء جميع الأذواق ، ومن بين الألوان المتوقعة الأسود والذهبي والفضي أيضًا.

سعر iPhone 14 Pro Max بالدولار

لم يتم تأكيد السعر النهائي لأحدث آبل آيفون 14 برو ماكس بعد ، ولكن من المتوقع أن يتجه إلى السوق بسعر يبدأ من 1200 دولار للنسخة المتوسطة ، أي 512 جيجابايت ، وقد يزداد في حال حدوث ذلك. الحصول على نسخة ذات سعة تخزين أعلى.