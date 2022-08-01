مواصفات تويوتا كراون 2023 الوحش الياباني شبح تويوتا وما هُو سعر toyota crown 2023 فِيْ الأسواق

تويوتا كراون 2023 المواصفات اليابانية الوحش . تبهر تويوتا العالم مرة أخرى بإطلاقها سيارة جديدة تجمع بين السيدان وسيارات الدفع الرباعي لُغُزو عالم السيارات. كَمْا أعلنت تويوتا مؤخرًا عن أحدث سياراتها تويوتا كراون 2023 فهُو يجمع بين الأناقة والفخامة والتكنولوجيا مع القدرات اليابانية. كن قادرًا على المنافسة بقوة مع السيارات الأخرى من نفس فئة الأسعار. كَمْا أرادت تويوتا إضافة العديد من التقنيات الحديثة وأنظمة السلامة والأمن للسيارة لتحقيق أعلى درجة من إرضاء العملاء حول العالم. لذلك سنقدم لكَمْ اليوم من خلال موقع ثقافني أهم المواصفات والمميزات تويوتا كراون 2023 تويوتا جوست كَمْا يسمونه فِيْ دول الخليج. اتبعني لمعرفة كل التفاصيل.

تويوتا كراون 2023 المواصفات اليابانية الوحش

إن لقب سيارة تويوتا جوست، التي أطلق عليها اسم السيارة فِيْ دول الخليج، لا يأتي من العدم على الإطلاق. هذا يعتمد على العديد من الأسباب والميزات التي تمتلكها السيارة. لذا، أيها الزوار الأعزاء، دعنا نقدم لكَمْ تويوتا كراون 2023 المواصفات اليابانية الوحش وهُو ما يلي

السيارة متوفرة فِيْ السوق فِيْ ثلاث فئات مختلفة وهِيْ كالتالي فئة XLE. وكذلك الفئة المحدودة. والفئة البلاتينية.

كيفما تأتي تويوتا كراون 2023 مع نوعين من المحركات. المحرك الأول هُو HYBRID MAX والمحرك الثاني هُو THS.

مع نوعين من المحركات. المحرك الأول هُو HYBRID MAX والمحرك الثاني هُو THS. المحرك يأتي بقوة 340 حصان. بسعة 2.4 لتر. ناقل حركة أوتوماتيكي مباشر بست سرعات. لتحقيق أعلى أداء.

يبلغ متوسط ​​استهلاك السيارة للوقود 28 ميلا فِيْ الغالون، سواء كانت فِيْ المدينة أو على الطريق السريع.

نظام الدفع الرباعي لجميع عجلات السيارة.

ثلاثة أوضاع للقيادة.

وجدت أيضا فِيْ تويوتا كراون 2023 من الداخل نظام الوسائط المتعددة الجديد. مع شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة. و 6 مكبرات صوت لصوت أكثر وضوحًا ونقاءً.

نظام الوسائط المتعددة الجديد. مع شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة. و 6 مكبرات صوت لصوت أكثر وضوحًا ونقاءً. المصابيح الأمامية LED.

سقف كابينة بانورامي ثابت.

متوفر فِيْ تويوتا كراون 2023 من الداخل مقاعد جلد من افضل انواع الجلود.

مقاعد جلد من افضل انواع الجلود. المقاعد الأمامية جيدة التهُوية والتدفئة. بينما المقاعد الخلفِيْة تزداد سخونة.

نظام صوتي (JBL) مكون من 11 سماعة.

مساحات أمامية.

يتوفر أيضًا جهاز استشعار المطر.

عجلات معدنية داكنة قياس 21 بوصة.

كاميرا لرؤية عين الطائر.

تعليق متغير متكيف.

أيضا متوفر تاج 2023 بألوان جذابة كثيرة مثل. أسود. لون الأكسجين أبيض. اللون الرمادي والأحمر.

بألوان جذابة كثيرة مثل. أسود. لون الأكسجين أبيض. اللون الرمادي والأحمر. الألوان الداخلية للسيارة هِيْ الأسود، الأسود الكستنائي والأسود المكاديميا.

تاريخ إصدار تويوتا كراون 2023

أعلنت تويوتا رسميا تاريخ إصدار تويوتا كراون 2023 . حيث سيتم إطلاق السيارة فِيْ أوروبا وأمريكا خلال الربع الثالث من العام الجاري. ستتوفر السيارة أيضًا فِيْ أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السَعُودِيْة ودول الخليج فِيْ الربع الأخير من هذا العام 2023. وينتظر عشاقها بفارغ الصبر توافرها فِيْ الأسواق لأنها واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي على الإطلاق. .

سعر تويوتا كراون 2023 فِيْ السوق

هناك بعض التوقعات حول سعر السيارة فِيْ السوق عند طرحها، وهِيْ كالتالي

ويتراوح سعر السيارة عالمياً من 42 إلى 51 ألف دولار أمريكي.

على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون سعر تويوتا كراون 2023 فِيْ السَعُودِيْة حوالي 155 ألف ريال سعودي.

لقد كان هذا تويوتا كراون 2023 المواصفات اليابانية الوحش تم الإعلان عنه حتى الآن. نرجو منكَمْ متابعتنا باستمرار لكل ما هُو جديد متعلق بالسيارة فِيْ حال تم الإعلان عنه من قبل شركة تويوتا العالمية فِيْ صناعة السيارات الحديثة.