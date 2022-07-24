مواصفات تويوتا هايلاندر 2023 الفاخرة وسعر Toyota highlander 2023

تويوتا هايلاندر 2023 تويوتا، الشركة اليابانية التي تمتلك سيارات فاخرة حول العالم. على تويوتا هايلاندر 2023 المواصفات تخلت عن العديد من مواصفات المحرك السابقة والتصميم الخارجي للسيارة. ومع ذلك، فإنها تحتفظ بمظهرها الرياضي المميز، كَمْا رأته تويوتا دائمًا. اليوم نستعرض أهم مواصفات السيارة وسعر تويوتا هايلاندر 2023 فِيْ الاسواق العالمية وسعره فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والامارات العربية المتحدة من خلال السطور القادمة فتابعوني بعد ذلك.

تويوتا هايلاندر 2023

غيرت تويوتا الكثير من إمكانيات السيارة هذا العام وسنبدأ أولاً بقدرات المحرك مع تغير الشركة اليابانية. تم التخلي عن محرك V6. كَمْا تمت إضافة محرك توربيني رباعي الأسطوانات (4 أسطوانات) بقوة 265 حصاناً وسعة 2.4 لتر. و 418 نيوتن متر من عزم الدوران. وبالتالي، فإن المحرك المعدل لديه 30 حصانًا أقل من العام الماضي، ولكن مع عزم دوران أعلى يبلغ حوالي 62 نيوتن متر. كَمْا تم توفِيْر بعض التوفِيْر فِيْ الوقود لمحرك سعة 1.1 لتر مقارنة بالمواصفات السابقة.

تويوتا هايلاندر 2023 سيستهلك القليل من الوقود لأنه يستهلك 1 لترًا كل 10 كيلومترات، وتجدر الإشارة إلى أن المحرك الجديد رباعي الأسطوانات متصل بمحركين كهربائيين آخرين مع ناقل حركة CVT بثماني سرعات. تعمل السيارة أيضًا بنظام الدفع الرباعي.

مواصفات مقصورة تويوتا هايلاندر 2023

تحتوي على سيارة تويوتا هايلاندر 2023 من داخل المقصورة وفِيْ المنتصف توجد شاشة تعمل باللمس بحجم 12 بوصة. ولوحة عدادات رقمية أمام السائق لعرض ملاحظات المركبة والسرعة وجميع معلومات السيارة. وفِيْ جميع الفئات، تعمل هذه السيارة بنظام المعلومات والترفِيْه (Toyota Audio Multimedia). حاضر أيضًا فِيْ Tundra 2022.

يحتوي أيضًا على ملفات تويوتا هايلاندر 2023 بالداخل يوجد 7 مقاعد، أول صفِيْن يمكن أن يسافروا ويشعروا بالراحة، أما الصف الثالث فهُو أضيق من الصفِيْن الأماميين، لذا يفضل ترك الصف الثالث ليسافر الأطفال.

فئات تويوتا هايلاندر 2023

يأتي تويوتا هايلاندر 2023 من بين سبعة طرازات يمكنك الاختيار بينها حسب ما يحبه كل شخص، حيث أنها تأتي من النماذج التالية، وتجدر الإشارة إلى أن كل نموذج يختلف عن الآخر مع تغييرات طفِيْفة.

تويوتا هايلاندر L 2023.

تويوتا هايلاندر 2023 ج.

هجين جبلي.

هايلاندر XLE كلاس.

تويوتا هايلاندر 2023 فئة XSE.

موديل 2023 محدود.

فئة البلاتين.

تدابير السلامة والأمن فِيْ مواصفات تويوتا هايلاندر 2023

حصلت السيارة اليابانية على تصنيف معتمد للسلامة والأمن من NHSA من 5 نجوم للتصادم الخلفِيْ و 5 نجوم للتصادم الأمامي. و 5 نجوم لاصطدام جانبي السيارة. ويأتي تويوتا هايلاندر 2023 المواصفات من أمان القادم.

الرؤية الخلفِيْة وكاميرا وقوف السيارات.

حساس الاصطدام الأمامي.

كشف وتحذير حركة المشاة.

الكبح التلقائي فِيْ حالات الطوارئ.

كَمْا أن لديها نظام التحكَمْ فِيْ التطواف.

نظام تنبيه من خلال حساس على عجلة قيادة السائق لتنبيه السائق عند مغادرة المسار.

مراقبة النقطة العمياء على جانبي الطريق.

سعر تويوتا هايلاندر 2023

يأتي سعر تويوتا هايلاندر 2023 أما فِيْ الأسواق العالمية، فِيْتراوح السعر من 38 ألف دولار للفئة الأولى إلى 47 ألف دولار للفئة السابعة وهِيْ البلاتين. كيفما تأتي سعر تويوتا هايلاندر 2023 فِيْ السَعُودِيْة بسعر 141 ألف ريال للفئة الأولى و 152 ألف ريال للفئة السابعة. فِيْ الإمارات العربية المتحدة، سيبدأ سعر السيارة من 135 درهمًا إلى 140 درهمًا للفئة الأفضل.

والآن، عزيزي القارئ، استعرضناها لك اليوم تويوتا هايلاندر 2023 و السعر تويوتا هايلاندر 2023 فِيْ السَعُودِيْة والإمارات. نتمنى ان تكون المقالة مفِيْدة لكَمْ ونتمنى لكَمْ الصحة والعافِيْة.