مواصفات جهاز Xiaomi 12S والعيوب الموجودة بالجهاز والسعر

أعلنت شركة Xiaomi رسميًا عن إطلاق هاتف Xiaomi 12S، وهُو أحدث وأصغر جهاز فِيْ هذه السلسلة، والذي يتميز بمجموعة من أكثر من الميزات الرائعة التي جعلته من أفضل الأجهزة فِيْ المجموعة. مميزات الهاتف ومواصفاته.

مواصفات Xiaomi 12S

الشاشة 6.28 بوصة.

التردد 120 هرتز.

الشاشة AMOLED.

الشاشة محمية بطبقة حماية من الغوريلا.

نظام التشغيل Android 12.

معالج Qualcomm Snapdragon 8 Core.

يوجد 4 اصدارات من هذا الجهاز من حيث الذاكرة الصلبة وايضا الذاكرة العشوائية فهُو يأتي بذاكرة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام وايضا 12 جيجا رام بينما نسخة 512 جيجا تأتي مع 12 جيجا رام

الكاميرا الخلفِيْة عبارة عن كاميرا ثلاثية ذات دقة مختلفة وفتحة عدسة، مدعومة بفلاش LED مزدوج، والكاميرا الأمامية واحدة بفتحة عدسة 2.5 f وتأتي بدقة 32 ميجابكسل.

سماعات ستيريو.

يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة.

البطارية تأتي بسعة 4500 مللي أمبير من نوع الليثيوم غير القابل للإزالة.

يدعم هذا الجهاز 3 أنواع من الشحن وبقدرات مختلفة، حيث يدعم الشحن السريع 67 واط والشحن اللاسلكي 50 واط، مما يضمن 100٪ فِيْ أقل من ساعة للشحن السريع واللاسلكي، كَمْا يدعم الشحن العكسي 10 واط.

عيوب هاتف Xiaomi 12S

بالرغم من الذاكرة الكبيرة والمتعددة إلا أن الجهاز لا يدعم تركيب كارت ذاكرة إضافِيْ.

لا يدعم تشغيل راديو fm من خلاله.

لا يدعم وجود منفذ من نوع 3.5 مم، والذي يستخدم لتشغيل سماعات الرأس العادية.

سعر هاتف Xiaomi 12S