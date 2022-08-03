مواصفات خرافِيْة لإصدار آبل الجديد 14 برو ماكس… اعرف كافة التفاصيل المسربة الخاصة بالجهاز

سينضم عضو جديد إلى عائلة آبل قريبًا، وهُو iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro max، والمتوقع إطلاقه فِيْ سبتمبر المقبل، ويتوقع الكثيرون أن يكون هذا الإصدار الجديد الأقوى بين الإصدارات السابقة الأمريكية. أضافت شركة آبل العديد من الميزات التكنولوجية الحديثة، وذلك بناءً على الأخبار المسربة عن هذا الجوال المميز الذي ينتظره الكثير من محبي هذه الماركة الشهِيْرة، وسوف نتعرف على أهم مواصفات آيفون الجديد. يحتوي 14 Pro على. Max.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد

هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد هُو أحدث إصدار لشركة Apple الأمريكية، وهُو الإصدار الأذكى لهذا العام 2022، بالإضافة إلى كونه الإصدار الأعلى من حيث السعر والإمكانيات، وسنعرف المواصفات المسربة لهذا العام. الجهاز بشكل عام

شاشة كبيرة بحجم 6.71 بوصة تشغل 87.3٪ من جسم الجهاز.

الشاشة تعمل باللمس وتحتوي على 16 مليون لون.

تبلغ دقة الشاشة 2778 × 1284 بكسل.

يحتوي على زجاج مقاوم للخدش لحماية الجهاز.

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.

يستخدم معالج A16 Bionic.

يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.

أبعاد الجهاز

الطول 163.1 ملم.

العرض 74.2 ملم.

السماكة 7.8 ملم.

الوزن 196 جرام.

الألوان المتوفرة هِيْ الأزرق والأبيض والأسود.

إنه مصنوع من الزجاج الأمامي والخلفِيْ، بالإضافة إلى إطار من الألومنيوم.

يحتوي على مستشعر التعرف على الوجه Face ID.

وحدة المعالجة المركزية Hex core.

8 جيجا بايت من مساحة ذاكرة الوصول العشوائي.

معالج رسوميات Apple GPU.

تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت.

تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت. سعة البطارية 3420 مللي أمبير.

الكاميرا الأمامية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الخلفِيْة رباعية وتتكون من

12 ميغا بكسل.

عدسة تليفوتوغرافِيْ 12 ميجابكسل.

عمق 12 ميجابيكسل.

يدعم الجهاز خاصية الشحن السريع.

الشريحة الأولى هِيْ نانو سيم.

بلوتوث.

تقنية GPS.

خرج USB.

مانع الضوضاء

مكبر صوت الهاتف.

سعر iPhone 14 Pro Max

سعر الموبايل فِيْ مصر 38.289 جنيه.

بينما سعر الموبايل فِيْ السَعُودِيْة 5،990 ريال سعودي.

ميزات iPhone 14 Pro Max الجديد