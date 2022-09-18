مواصفات سامسونج جلاكسي اس 23 وسعره 2022 ، تعتبر الجوالات التي تتواجد داخل الأسواق المحلية والعالمية من شركة سامسونج تأتي ضمن الأجهزة القوية والتي أثبتت قوتها بناءاً على العديد من اللقاءات التي تم إجرائها مع العديد من عملاء شركة سامسونج حول العالم ، مما أطلقت شركة سامسونج جهازها الجديد سامسونج جلاكسي اس 23، ضمن الإصدارات الحديثة من سلسلة S، ومن المعروف أن مواصفاته قوية تعادل iPhone 14 Pro Max ، تابعوا معنا .

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 تتناقض مواصفات الهاتف مع هاتف سلسلة S22، حيث يأتي تصميم العام هذه المرة من الزجاج، من نوع Gorilla Glass Vector، وفوق ذلك، إطار من الألومنيوم لزيادة سمك الهاتف. متانتها وشكل العام. يزن الهاتف 228 جرامًا، وسُمكه 8.9 ملم، والشاشة بمقاس 6.8 بوصة.

يأتي الهاتف بشريحتين من نوع nano SIM تدعمان الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

تأتي شاشة الهاتف بتقنية Dynamic AMOLED 2X بدقة WQHD وكثافة 500 بكسل لكل بوصة، مسجلة بتردد 120 هرتز مع HDR10 مع وظيفة Always On Display مع 1750 لومن لإضاءة الشاشة.

المساحة الداخلية للهاتف تأتي من 128 – 256 – 512 جيجا بايت من نوع UFS 3.1، ويوجد نسخة بسعة 1 تيرابايت، وذاكرة الوصول العشوائي 8/12 جيجا بايت، حيث أنها لا تدعم الذاكرة الخارجية.

الكاميرا الخلفِيْة تأتي بسعة أساسية 108 ميجابكسل، مع تليفوتوغرافِيْ بريسكوب، 1 / ​​3.52 “، 1.12 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF، OIS، مع تقريب بصري 10x (3) 10 ميجابكسل، f / 2.4، 70 مم (تليفوتوغرافِيْ))، 1 / ​​3.52 “، 1.12 ميكرومتر، Dual Pixel PDAF، OIS، مع زوم بصري 3x (4) 12 ميجابيكسل، f / 2.2، 13 مم، 120 درجة (عريض للغاية)، 1 / ​​2.55″، 1.4 ميكرومتر، Dual Pixel PDAF، مع Super Steady Video.

تعتبر الجولات والهواتف المصنوعة من شركة سامسونج من الأجهزة القوية والتي أثبت فعاليها داخل الأسواق ، واعرب عن ذلك الكثير من عملاء شركة سامسونج حول العالم ، يأتي مواصفات سامسونج جلاكسي اس 23 ضمن الأجهزة المطورة والتي تعادل مواصفات أجهزة أبل الاصدارت الحديثة كأيفون 14 برو ماكس .