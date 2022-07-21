مواصفات سيارة نيسان اكس تريل 2023 وسعر نيسان x- trail فِيْ السَعُودِيْة

نيسان س تريل 2023 تم الكشف عنها رسميا درب العلامة التجارية الجديدة فِيْ اليابان، فِيْ مايو الماضي، ظهرت سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم صغيرة الحجم، والسيارة الجديدة من الجيل الرابع، التي تم إطلاقها فِيْ عام 2022، التي نتحدث عنها، هِيْ نسخة كهربائية من سيارات الدفع الرباعي. نيسان س تريل أنه فِيْ السوق الأمريكي والسوق الكندي لها اسم آخر وهُو Nissan Rogue، وفِيْ هذا المقال سنتحدث عن السيارة التي تنافس العديد من السيارات فِيْ نفس الفئة وسنخبرك عنها نيسان إكس تريل السعر وخصائصه تابعونا.

نيسان اكس تريل 2023

وعن نيسان اكس تريل 2023 ظهرت قبل شهرين، ومن خصائصها

تحتوي السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 2.5 لتر.

كَمْا يوجد تنفس طبيعي فِيْ السيارة بقوة 181 حصان.

عزم دوران السيارة 245 نيوتن متر.

شكل السيارة مشتق من سيارة ميتسوبيشي أوتلانديوجد أيضًا فِيْ قلب السيارة. نيسان إكستريل محرك بنزين متغير الضغط. لكن المحرك لا يقود العجلات. بدلاً من ذلك، يعمل كَمْولد لإنتاج الكهرباء. كَمْا يسمح للسيارة بتشغيل المحرك ضمن النطاق الأمثل لزيادة كفاءته. ينتج عن هذا أيضًا استهلاك أقل للوقود وانبعاثات مقارنة بالمركبة العادية التي تعمل بالطاقة ICE. x درب السيارة يعتمد النظام الكهربائي على نظام e-4ORCE من شركة Nissan اليابانية. والمنافسة درب العلامة التجارية الجديدة جمل تويوتا rav4 والسيارة هُوندا crv. هذا هُو الجيل الثاني من نظام الدفع. نيسان تقديم المزيد من القوة والنعومة والهدوء فِيْ نماذجهم.

درب جديد ومحرك السيارة

سيحافظ نيسان إكستريل تعتمد الفئة القياسية على محرك احتراق سعة 1.5 لتر. تعمل السيارة أيضًا بنظام دفع ثنائي الدفع ثنائي العجلات. يأتي هذا الإصدار القياسي مع صفِيْن من الكراسي. كيف ذلك اسأل سيارة تريل هايبرد يتم استكَمْالهما بمحركين كهربائيين، أحدهما أمامي والآخر خلفِيْ. أما بالنسبة للسيارة نيسان إكستراي لدي دواسة الكترونية وهذا يقلل من استخدام دواسة النعم. يوفر هذا تباطؤًا تلقائيًا بمجرد أن يرفع السائق قدمه عن دواسة الوقود.

نيسان اكس تريل 2023 يأتي بنسخة ركاب صفِيْن أو ثلاثة صفوف ومجهز أيضًا بمصدر طاقة تيار متردد 100 فولت وبطاقة قصوى تبلغ 1500 واط. كيف ذلك شركة نيسان يقول إن السيارة قوية بما يكفِيْ لاستخدامها كَمْصدر للطاقة فِيْ حالات الطوارئ.

سعر نيسان اكس تريل فِيْ الدول العربية

قبل الحديث نيسان إكس تريل السعر

سنتحدث عن الداخل. إكس تريل 2023 يوجد لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة. بالإضافة إلى شاشة لمس معلومات وترفِيْه بنفس الحجم. بالإضافة إلى شاشة العرض العلوية، وهِيْ شاشة اختيارية مقاس 10.8 بوصة على الزجاج.

بما يخص نيسان اكس تريل 2023 ثم تبدأ سعر نيسان إكس تريل 2023 فِيْ اليابان من 23100 دولار. أي ما يعادل 86،625 ريال سعودي. ويصل السعر إلى 32600 دولار أمريكي أي ما يعادل 122.250 ريال سعودي.