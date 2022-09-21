سعر ومواصفات مميزات وعيوب honor x6، يعد جهاز honor x6 من الأجهزة الحصرية التابع الى Huawei والتي تم الإعلان عنها الفترة الأخيرة والتي تمتلك العديد من المواصفات العالية والتي لاقت على إهتمام كبير حيث أصبح من أكبر المنافسين لمصنعي الهواتف الأخرين، كما ويحتوي على العديد من المميزات الخرافية ورغم المميزات إذ يحتوي على بعض العيوب مما إهتم الكثير بالتعرف على سعر ومواصفات مميزات وعيوب honor x6.

مواصفات هاتف Honor x6 الخرافية

يأتي سعر ومواصفات هُونر X6 بالعديد من المفاجآت لمستخدمي هُواوي وجمهُورها فِيْ مختلف دول العالم حيث يأتي بالعديد من المميزات وبالرغم من ذلك إلا أنه يحتوي على بعض العيوب التي تعتبر مزايا غير موجودة على الإطلاق. التطورات فِيْ عالم الهُواتف الذكية، ونعرض لكَمْ هذه النقاط كالتالي

شاشة كبيرة بحجم 6.5. سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج MediaTek. كاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بيكسل. كاميرا خلفِيْة بدقة 8 ميجا بيكسل. سيتم تشغيل نظام التشغيل Android 12. يأتي الهاتف بثلاثة ألوان (أزرق، أسود، أبيض). يدعم اتصال البلوتوث ويدعم شبكات الواي فاي. مساحة تخزين داخلية 128 جيجا، مع 4 جيجا رام. يحتوي على بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 3340 مللي أمبير. البطارية غير قابلة للإزالة. البطارية تدعم خاصية الشحن السريع.

مميزات هاتف Huawei Honor X6 المميزة

غير متوافق مع الأشعة تحت الحمراء. قم بإزالة ذاكرة التخزين الإضافِيْة أو إحدى بطاقات SIM لأنه لا يمكن استخدام بطاقتي SIM. ليس ضد الماء أو الغبار. الشاحن لا يدعم الشحن عن بعد. البطارية لا تدعم الشحن عن بعد.

أبرز عيوب هاتف Huawei Honor X6

الخصوصية عالية لأنه يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع. خفِيْف وسهل الحمل والاستخدام لفترة طويلة. قم بتشغيل جميع مقاطع الفِيْديو بجميع الطرق المتاحة. دعم الموقع أو خريطة الوعي. يتم تثبيته على الجهاز عند شراء المعدات اللازمة لتحرير الصور ومقاطع الفِيْديو. تقنية الشحن السريع. ذاكرة عالية. دعم لنظام الراديو حيث توجد وظيفة لتشغيل الراديو. يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع. وجود اثنين من سيمز. تتوفر ذاكرة تخزين إضافِيْة تصل إلى 256 جيجابايت

أسعار هاتف Honor x6

يختلف سعر ومواصفات هاتف Honor x6 بشكل واضح عن الإصدارات السابقة من الهاتف، وما يميزه عن سابقاتها فِيْ هذه الفئة من الهُواتف الذكية، ومحتويات صندوق الهاتف تشمل (رأس الشاحن الأصلي والكابل، وسماعات الرأس، والضمان. المستندات، ودبوس معدني لإزالة بطاقات SIM وبطاقة الذاكرة، وملصق يوضع على الشاشة).

وتتراوح أسعار هُواتف Honor x6 فِيْ مصر من 2500 إلى 3000 جنيه، وفِيْ الأسواق العالمية بسعر 130 دولارًا، ومساحة 32 جيجا فِيْ السَعُودِيْة 899 ريالًا سعوديًا، وفِيْ الكويت 44977 دينارًا، والبحرين بسعر 74.82 دينارًا، و وسلطة عمان 83.90 ريال عماني، بينما فِيْ الإمارات 866 درهم وقطر 814 ريال قطري.

يأتي جهاز honor x6 بالعديد من المميزات الكبيرة، كما وتحتوي على بعض العيوب ومن أبرزها الشاحن لا يدعم الشحن عن بعد، وباتي سعر هاتف Honor x6 في مصر من 2500 إلى 3000 جنيه، بما يعادل 130 دولارًا.