سعر ومواصفات هاتف آبل آيفون 14 المتوقعة فِيْ مصر والسَعُودِيْة، كشفت شركة أبل الفترة الأخيرة عن إصدارها الحديث لآيفون 14 أجهزة الأيفون والذي يحمل المواصفات الخرافية ذات المميزات الضخمة، كما وينتظر الكثير من عشاق أجهزة أبل الإصدار الأخيرة هاتف آبل آيفون 14 المتوقعة والذي سيتم الإعلان عن مواصفاته وسعره فِيْ 7 سبتمبر 2022، ومن المتوقع ان يحمل الجهاز الكثير من المميزات ثورية تختلف عن السلسلة السابقة لهُواتف iPhone.

مواصفات هاتف آبل آيفون 14 المنتظر

الشاشة 6.1 بوصة – 120 هرتز من نوع Super Retina XDR.

دقة الشاشة 2532 × 1170 بكسل.

طول الشاشة 146.7 م.

عرض الشاشة 71.5 م.

وزن الهاتف 174 جرام.

المعالج Apple A16 Bionic.

نظام التشغيل ios 15.

الذاكرة الداخلية 128، 256، 512 جيجا بايت.

ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجابايت

البطارية 3000 مللي أمبير – 20 واط.

مادة التصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ.

الشبكة تدعم حتى جيل G5.

الكاميرا الخلفِيْة كاميرا مزدوجة، كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، فتحة عدسة F / 1.6

كاميرا بزاوية عريضة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة F / 2.4.

الكاميرا الأمامية (السيلفِيْ) تأتي بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة F / 2.2.

سعر Apple iPhone 14

عادة ما تطرح شركة آبل أجهزتها للبيع فِيْ متاجر مختلفة بعد حوالي 10 أيام من الإعلان عن الهاتف الجديد فِيْ مؤتمر صحفِيْ مباشر، ومن المتوقع أن تشهد سلسلة هُواتف آبل هذا العام زيادة فِيْ الأسعار تصل إلى 100 دولار بسبب الظروف الاقتصادية. . وزيادة كبيرة فِيْ الأسعار، وتنبؤات أسعار iPhone 14 هِيْ كالتالي

سعر iPhone 14 بالدولار الأمريكي 799

السعر فِيْ مصر 15100.

السعر فِيْ السَعُودِيْة 3،000 ريال.

السعر فِيْ الجزائر 108،500 دينار.

السعر فِيْ المغرب 7100 درهم.

الحد الأقصى لسعر iPhone 14

الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 899 دولار.

iPhone 14 Max، سعة تخزين 256 جيجابايت، 999 دولارًا.

الهاتف بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1199 دولار.

سعر iPhone 14 Pro

128 جيجابايت بسعر 1099 دولارًا.

256 جيجابايت بسعر 1199 دولارًا.

512 جيجا بسعر 1399 دولار.

يأتي جهاز آبل آيفون 14 المنتظر بمواصفات عالية حدا، وخرافية مقارنة بالإصدارات الأخرى، منا ويتوقع أن يكون سعر آبل آيفون 14 فِيْ مصر والسَعُودِيْة يقارب 3،000 ريال بالسعودي، 15100 بالجنية المصري.