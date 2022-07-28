مواصفات هاتف Nubia Z40S Pro وحش نوبيا الجديد وسعره فى الاسواق

تم تسريب معلومات حول طراز الهاتف الذكي Nubia Z40S Pro الجديد قبل الإعلان عنه رسميًا، مما جعل الجميع يتوقون إلى معرفة مواصفاته وإمكانياته وسعره، لذلك قررنا أن نعرض لك كل التفاصيل التي يجب أن تعرفها عن هذا الإصدار، فِيْ ضوء ما تم تسريبه من مواقع التكنولوجيا العالمية.

مواصفات هاتف النوبة Z40S Pro

الهاتف مزود بمعالج كوالكوم.

حجم الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت (رام).

الهاتف متوفر بنسختين الأولى 256 جيجا بايت والثانية 512 جيجا بايت.

يعمل الهاتف بنظام Android 12.

سعة البطارية 5000 مللي أمبير وتستمر لمدة 24 ساعة أو أكثر بشحنة واحدة.

يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 60 وات.

هذا بالإضافة إلى توفر شاحن على ظهر الهاتف (مغناطيسي) يتم من خلاله شحن الهاتف لاسلكيًا.

الهاتف متوفر باللون الأسود الداكن والأخضر.

من أهم مميزات الهاتف أنه مقاوم للأتربة والماء.

معدل التحديث 120 هرتز.

ميزات شاشة النوبة Z40S Pro

الشاشة ذات شكل مسطح وهِيْ من نوع AMOLED وهِيْ من أفضل وأشهر أنواع الشاشات، وحجمها 6.7 إنش، ودقتها 2400 × 1080 بيكسل، وبها مستشعر لبصمات الأصابع.

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مميزات كاميرا هاتف النوبة

ركزت الشركة على تحسين جودة الكاميرا تمامًا للاستمتاع بالتصوير الجيد وأعلى جودة ممكنة لأن هدفها هُو تقديم الأفضل لعملائها، لذا فإن شكل الكاميرا مميز جدًا وأنيق، وأسفل الهاتف مزود بثلاث كاميرات –

الدقة الأولى 50 ميجابكسل، أما الدقة الرئيسية فتدعم الثبات البصري وتحتوي على مستشعر هاتف سوني IMX868.

تبلغ دقة الكاميرا الثانية 8 ميجابكسل ووظيفة تكبير تصل إلى 5x.

الكاميرا الثالثة فائقة السرعة عند 120 درجة.

تبلغ دقة كاميرا السيلفِيْ 16 ميجابكسل.

سعر هاتف النوبة Z40S Pro

حتى الآن لم يتم الإعلان عن السعر النهائي للهاتف، ولم تعلن الشركة عن السعر المبدئي للهاتف خلال إعلانها، حتى المصادر المسربة لم تقدم سعرًا مبدئيًا له، لكننا نراقب باستمرار أي مصدر. يضع سعر الهاتف .. الهاتف قبل أن يتم الإعلان عنه فِيْ الأسواق.

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