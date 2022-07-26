مواصفات هاتف Vivo iQOO 10 pro وسعره فِيْ الأسواق السَعُودِيْة والمصرية

أعلنت شركة Vivo عن إطلاق طراز iQOO 10 الجديد المسمى iQOO 10 Pro وهُو الإصدار المحسن من الإصدار السابق، حيث تأتي هذه الفئة بالعديد من التطورات والإمكانيات الممتازة، خاصة فِيْما يتعلق بدقة الكاميرا ووضوحها ومدة البطارية ونوعها. شاشة ومساحة ذاكرة الوصول العشوائي ونوع المعالج وغيرها من الإضافات الرائعة التي نعرضها لكَمْ بالتفصيل أدناه بالإضافة إلى عيوبها وسعرها فِيْ السوق تابعونا.

مواصفات هاتف Vivo iQOO 10 Pro

يحتوي هذا الإصدار الجديد على العديد من الإضافات الرائعة التي قد يحَلْم بها أي شخص، ومن أهم الإضافات لهذا النموذج الجديد

وزن الهاتف 215 جرام.

يدعم الهاتف شريحتين من نوع nano SIM.

يدعم هاتف vivo iQOO 10 Pro شبكات الجيل الخامس.

مساحة تخزين الهاتف 256 جيجا بايت، بالإضافة إلى 8 جيجا بايت رام و 12 جيجا بايت رام.

نوع المعالج Qualcomm SM8476 Snapdragon 8+ 1 Gen.

يتم تشغيل هاتف Vivo iQOO 10 Pro بواسطة نوى ثماني النواة.

معدل معالج الرسوميات Adreno 730.

الجهاز يعمل بنظام التشغيل اندرويد 12.

حجم الشاشة 6.78 بوصة ونوعها Ltop3 AMOLED ودقتها HD.

يدعم الجهاز الميزات الوضع الليلي، مليار لون، 120 معدل تحديث، حماية العين، سرعة إضاءة 1000-1500 لومن.

مدعومة بكاميرا ثلاثية من الخلف الدقة الرئيسية 50 بكسل، والثانية للتقريب البصري، والثالثة للتصوير العريض.

دقة فِيْديو 4K 1080p FHD.

تدعم الكاميرا التصوير الليلي وتسجيل الفِيْديو بالحركة البطيئة.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل.

تعزل الكاميرا الخلفِيْة، ولديها وضع تجميل، واكتشاف الوجه، ومؤقت ذاتي.

سعة البطارية تصل إلى 4700 مللي أمبير.

البطارية مصنوعة من الليثيوم وقوة شحنها 120 وات وهِيْ تدعم الشحن السريع.

إمكانيات الأمان PIN، كلمة المرور، النمط، التعرف على الوجه، بصمة الإصبع.

مزود بـ Wi-Fi و GPS و Bluetooth وخاصية عزل الضوضاء وصوت ستيريو وأجهزة استشعار.

ألوانه أبيض وأسود.

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عيوب Vivo iQOO 10 Pro

لا يدعم هاتف iQOO 10 Pro وظيفة الراديو.

كَمْا أنه لا يوفر منفذًا لسماعات الرأس، فهُو يدعم سماعات البلوتوث فقط.

أيضًا، لا يمكن إضافة بطاقة ذاكرة.

السعر العالمي لهاتف Vivo iQOO 10 Pro فِيْ السَعُودِيْة ومصر

السعر العالمي للهاتف 745 دولار.

بينما يبلغ سعر الهاتف فِيْ السَعُودِيْة 2،220 ريال، وفِيْ مصر – 14،100 جنيه.

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