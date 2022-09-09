مواصفات وأسعار Apple iPad Air 2022 وعيوبه، آيباد اير والجيل الأخير منه أصبح متوفرا للجميع من المتابعين والمعجبين لهذه الهواتف في الأسواق في العالم العربي وكذلك العالمية وتبعًا لذلك فقط شرحت مؤسسة آبل عن الجهاز الجديد Apple iPad Air 2022 هذا الهاتف الذي يأتي بتصميم فريد من نوعه وممتاز وفيه تشابه كبير من تصميم الجيل السابق إلى أن تم إضافة إليه مجموعة كبيرة من الخصائص المتنوعة .

المواصفات والأسعار ابل ايباد اير 2022 وعيوب

تم تصميم الجهاز بطريقة جذابة للغاية إلى جانب خاماته من الجيل الرابع وجسمه الخاص.

معدن بالكامل مصنوع من الألومنيوم بإطار جانبي مدبب أو مستقيم.

كَمْا أن لديها العديد من أزرار الصوت جنبًا إلى جنب مع قفل أو زر الطاقة بجوار السماعات المرئية.

ومكان للشحن منه ودرج إدخال وإخراج للرقاقة الموضوعة فِيْ الآيباد، وله واجهة أمامية.

تتميز بإطار جانبي كبير وتصميم ممتاز ويزن 461 جرامًا أو 463 جرامًا، اعتمادًا على الإصدار.

ما هُو الإصدار الذي تم تنزيله بالإضافة إلى إصدار Wi-Fi المدعوم بجوار بيانات الهاتف والإصدار المدعوم من Wi-Fi.

فاي فقط أما ألوان التصميم فهِيْ تتنوع بين الأبيض والأزرق والوردي والبنفسجي.

والرمادي ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G جنبًا إلى جنب مع الجيل الرابع والثاني والثالث.

تم تثبيت شريحة iPad بشكل متماثل على نطاق معين.

شاشة الآيباد تأتي بحجم 10.9 إنش وبدقة 1640 × 2360 بيكسل.

تبلغ كثافة شاشة IPS LCD الشهِيْرة 264 بكسلًا فِيْ البوصة ويصل سطوعها إلى 500 شمعة.

وجود طبقة حماية خاصة ضد الخدوش، وكذلك عدم ترك بصمات الأصابع أو الزيوت على التصميم الخارجي للهاتف، وتدعم تقنية True-tone.

يأتي ايباد اير بنفس الشكل الذي يمتلكه الجيل الرابع فيمتلك شكل مصنوع من المعدن بالكامل مصنوع من الألمونيوم ، الفريم الذي موجود بجانب الجهاز يكون حاد/مستقيم و يوجد به مجموعة كبيرة من الازرار الصوت + زر الباور + السماعات وغيره من الازرار، الواجهة الامامية بحواف جانبية متوافقة وفريدة من نوعها وعموماً التصميم ممتاز.