مواصفات وسعر جوال اوبو رينو 8 فِيْ السَعُودِيْة جوال الاستخدام الشاق

مستخدمو الهُواتف الذكية سعداء بإطلاق هاتف OPPO الجديد، هاتف OPPO Reno 8 الجديد فِيْ السوق السَعُودِيْة. سلسلة هُواتف ابو براند رينو انتشرت بشكل واسع فِيْ جميع مدن المملكة، وأحدث نسخة منها متوافقة مع جميع الشبكات من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس ببطارية كبيرة مناسبة للاستخدام المنتظم المكثف على مدار اليوم، تم تشغيل الهاتف على أحد أنظمة تشغيل Android، وفِيْ السطور التالية نوضح بعض مواصفات الهاتف إلى جانب سعر البيع فِيْ المملكة المتحدة.

مواصفات موبايل Oppo Reno 8

يأتي الهاتف بمعالج قوي كالعادة فِيْ الشركة فِيْ سلسلة هُواتف Reno، حيث يحتوي على معالج ثماني النواة من نوع Mediatek Dimensity 1300 ليقدم أعلى أداء للهاتف، ويحتوي على نواة Cortex A78 والتي هُو الأقوى بينهم بتردد 3.0 جيجاهرتز، بالإضافة إلى معالج G77 MC9 الخبيث.

أما عن وزن الهاتف فِيْبلغ حوالي 179 جرامًا وأبعاده 6 × 73.4 × 7.7، فهُو مصنوع من الزجاج فقط بإطار معدني من الألومنيوم لإضفاء لمسة جمالية رائعة عليه.

أما بالنسبة للشاشة فهِيْ من نوع AMOLED عالي الجودة يصل حجمها إلى 6.43 بوصة مع سطوع عالي يصل إلى 800 لومن بمعدل تحديث حوالي 90 هرتز، وجاءت شاشة الهاتف بدقة 1080 × 2400 بكسل. بالإضافة إلى دعمه لـ FHD + لعرض أفضل لمقاطع الفِيْديو والألعاب بكثافة بكسل لكل بوصة 409 بكسل.

لمزيد من المعلومات – كيفِيْة استرجاع رقم المشترك عند تغيير رقم الجوال وفقدان كود الدخول

مواصفات كاميرا Oppo Reno 8 الجديدة

الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفِيْ تأتي بدقة 32 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الخلفِيْة للهاتف بدقة 50 ميجابكسل، ويدعم الهاتف التصوير بجودة 8K لتسجيل أفضل مقاطع الفِيْديو بمعدل التقاط فِيْ الثانية. الإطارات.

نظام تشغيل الهاتف هُو آخر تحديث لأنظمة Android وهُو ColorOS 12.1 لنظام Android 12

بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات بسعة 4500 مللي أمبير، كَمْا تدعم الشحن العكسي عبر منفذ USB Type-C.

اتبع – أكواد إلغاء الاشتراك فِيْ خدمات سوا

سعر بيع هاتف اوبو رينو فِيْ السَعُودِيْة

هاتف Oppo Reno 8 الجديد من فئة رينو الأكثر مبيعًا فِيْ المملكة. إصدار الهاتف بمساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت / 8 جيجا بايت رام بسعر 1760 ريالًا، ويحتوي صندوق الهاتف، بالإضافة إلى ذلك، على كابل USB وسماعة الأذن ودبوس معدني لإخراج وإدخال بطاقات SIM. وكذلك دليل المستخدم وحالة الحماية للموبايل وشهادة ضمان.

تابع – آخر تحديث لأسعار هُواتف أوبو السَعُودِيْة خلال الشهر الحالي 2022