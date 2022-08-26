مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 هاتف جبار كاميرا عملاقة وبطارية لا مثيل لها

مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 هاتف جبار كاميرا عملاقة وبطارية لا مثيل، تقدم شركة سامسونج العديد من الأجهز الالكترونية والذكية التي لا يوجد لها منافس بين الشركات الأخرى ، ومن ضمن الاجهزة الذكية التي قامت بإصدارها سامسونج جلاكسي s23، والذي يعد من الهواتف الجبارة جدا، والتي تحمل الكثير من المواصفات الخرافية العالية، مما كثرت عمليات البحث لتعرف على مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 .

معلومات Samsung Galaxy S23

بعد قراءة المعلومات التي سنذكرها فِيْ تلك الفقرة، يمكنك الحصول على نظرة عامة بسيطة على الهاتف قبل شرائه

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، بينما يبلغ معدل البكسل فِيْ كل بوصة 515 بكسل.

يحتوي الهاتف على 3 أنواع من الذاكرة الداخلية وهِيْ 128 و 256 و 512 جيجا بايت.

الهاتف لايحتوي على ذاكرة خارجية ولكن به نوعين من الرامات هما 12 و 16 جيجا بايت، وبالتأكيد يختلف سعر الهاتف حسب الذاكرة الداخلية وأشياء كثيرة.

حجم الشاشة 6.8 بوصة ونوع الشاشة Dynamic Amoled 2X.

حجم الشاشة 6.8 بوصة ونوع الشاشة Dynamic Amoled 2X. بينما أنواع الحماية للهاتف هِيْ مستشعر بصمات الأصابع والوجه والنمط وكلمة المرور.

الهاتف مزود بقلم ليسهل استخدامه.

سعر الهاتف فِيْ دول مختلفة.

بالإضافة إلى أن السعر بالتأكيد ليس موحدًا فِيْ كل الدول لأنه يختلف باختلاف العملة المستخدمة فِيْ تلك الدولة، لذلك نذكرك بالسعر فِيْ بعض الدول

نظرًا لأنه وصل إلى إصدار 265 و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لهاتف Samsung Galaxy S23، فإن سعره يبلغ 1300 دولار.

إصدار 265 و 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بسعر 1400 دولار.

إصدار تيرابايت و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بسعر 1800 دولار.

إصدار 265 و 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بسعر 1400 دولار. إصدار تيرابايت و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بسعر 1800 دولار. كَمْا وصل إلى سعر الهاتف فِيْ مصر، حيث يأتي الإصدار الأعلى بسعر مرتفع قليلًا، يصل إلى 30 ألف جنيه، والنسخة السفلية بسعر 18 ألفًا.

من الممكن أيضًا أن يعرف جميع المستخدمين أحدث تفاصيل iPhone 14 Pro Max مثل هذا الهاتف حيث سيتم الإعلان عن سعر هذا الهاتف بالنسبة لأسعار هذا الهاتف. تفاصيل هذا الأمر بكل سهُولة لجميع المستخدمين د.

يتمتع سامسونج جلاكسي s23 بالعديد من المواصفات العالية، حيث يحمل بطارية خرافية وجبارة جدا، كما ويجتوي على كاميرا عملاقة عالية الجودة، ومنافسة للكثير من الأجهزة، ويتراوح سعر سامسونج جلاكسي s23 1300 دولار..